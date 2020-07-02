Помпео обвинил Россию в продаже оружия членам движения "Талибан"

Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне.

МОСКВА, 1 июля/ Радио Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия снабжает оружием талибов и противостоит военным Соединенных Штатов в Афганистане.

"Факт того, что Россия действует в Афганистане таким образом, который противостоит США, не является новым", – заявил госсекретарь США на пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

Как заявил Майк Помпео, представители РФ с десяток лет продают стрелковое оружие талибам.

"Русские продают стрелковое оружие (талибам) в течение 10 лет, что ставит под угрозу жизни американцев. Мы возражали против этого. Каждый раз, когда я встречался со своим российским коллегой, я говорил об этом: "Прекратите это", – отметил Помпео.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на военнослужащих США в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию New York Times, назвал ее "очередной заказухой", а также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома "о так называемых нападениях русских" на войска США в Афганистане.

В свою очередь, представители радикального движения "Талибан" также опровергли утверждения о получении средств для организации нападений на воинский контингент международной коалиции в Афганистане.

Ранее радио Sputnik сообщало, что посол призвал США отреагировать на призывы "свести счеты с русскими".