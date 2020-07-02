Австралия намерена значительно увеличить военные расходы

Правительство Австралии 1 июля 2020 года утвердило так называемые "Обновление оборонной стратегии" (2020 Defence Strategic Update - текст ) и "План структуры вооруженных сил" (2020 Force Structure Plan - текст) , предусматривающие израсходование Австралией в предстоящем десятилетии на нужды обороны суммарно 575 млрд австралийских долл (397,4 млрд долл США), в том числе 270 млрд австралийских долл (187,25 млрд долл США) на техническое оснащение вооруженных сил.

Четыре из шести больших дизель-электрических подводных лодок типа Collins ВМС Австралии (с) министерство обороны Австралии

Этот план предусматривает значительный рост военных расходов Австралии на предстоящее десятилетие - с 38,7 млрд австр долл (26,84 млрд долл США) в 2019-2020 финансовом году и предлагаемых 42,151 млрд австр долл (29,23 млрд долл США) в 2020-2021 финансовом году, до 73,7 млрд австр долл (51,11 млрд долл США по нынешнему курсу) в 2029-2030 финансовом году.

Согласно документу 2020 Defence Strategic Update, из 270 млрд австралийских долл, предполагаемых на техническое оснащение, в предстоящее десятилетие 28% (75 млрд австр долл) предполагается израсходовать на морскую компоненту, 27% (72 млрд австр долл) - на авиационно-космическую компоненту, и 20% (55 млрд австр долл) - на сухопутную компоненту. При этом доля расходов на закупки должна возрасти в оборонном бюджете с 34% в 2020-2021 финансовом году до 40% в 2020-2021 финансовом году.

Относительно расходов на флот в документах 2020 Defence Strategic Update и 2020 Force Structure Plan выражается приверженность реализации принятых программ постройки для ВМС Австралии 12 больших неатомных подводных лодок типа Attack, девяти фрегатов типа Hunter, 12 патрульных кораблей типа Arafurа, шести больших сторожевых катеров типа Cape и двух кораблей комплексного снабжения типа Supply. Заявлено также о планах постройки для австралийского флота двух многофункциональных транспортных судов/кораблей снабжения, ледокольного судна для действий в антарктических водах, парусного учебного корабля, судна для обеспечения связи с тихоокеанскими государствами, спасательного судна, а также постройки на базе патрульных кораблей типа Arafura серии из восьми противоминных и гидрографических судов. Также планируется приобретение минного оружия "для защиты морских подходов к побережью Австралии", дальнобойного оружия для нанесения ударов по наземным целям (то есть крылатых ракет), и новых тактических БЛА корабельного базирования.

Общая стоимость всех указанных и перспективных судостроительных программ, начиная с подводных лодок типа Attack, а также ремонта и модернизации наличных кораблей ВМС, оценена в 183 млрд австр долл (до 127 млрд долл США) на период до 2040-х годов.

В развитии ВВС подтверждается линия на создание комбинированного парка боевых самолетов из F-35A Lightning II и EA-18G Growler, а также заявлены планы приобретения дальнобойного оружия классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", а "потенциально и гиперзвукового оружия". Планируется также развитие наземных систем ПВО и ПРО и закупка дополнительных военно-транспортных самолетов C-130J.

В области сухопутных войск заявлены планы приобретения БМП, инженерных машин, дальнобойных ракет, самоходной артиллерии, грузового автотранспорта, машин для сил специальных операций, БЛА, транспортных вертолетов и десантных катеров. Запланирована замена боевых вертолетов Tiger и модернизация танков М1А1 Abrams с последующим изучением их возможной замены.

Планируемая структура расходов на техническое оснащение вооруженных сил Австралии на 2020-2030 годы в соответствии с 2020 Defence Strategic Update (с) 2020 Defence Strategic Update / правительство Австралии

Планируемые объемы и структура оборонных бюджетов Австралии на 2020-2030 годы в соответствии с 2020 Defence Strategic Update, в австралийских долларах (с) 2020 Defence Strategic Update / правительство Австралии

Основные перспективные программы развития ВМС Австралии на период до 2040-х годов по 2020 Force Structure Plan, в австралийских долл (с) 2020 Force Structure Plan / правительство Австралии

Основные перспективные программы развития ВВС Австралии на период до 2040-х годов по 2020 Force Structure Plan, в австралийских долл (с) 2020 Force Structure Plan / правительство Австралии

Основные перспективные программы развития сухопутных войск Австралии на период до 2040-х годов по 2020 Force Structure Plan, в австралийских долл (с) 2020 Force Structure Plan / правительство Австралии