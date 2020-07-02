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Американского шпиона отогнали от Крыма

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Источник изображения: vpk-news.ru

Истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота перехватили самолет-разведчик ВВС США. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«На значительном удалении от границы Российской Федерации приближающаяся воздушная цель непрерывно сопровождалась российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата цели в воздух были подняты многоцелевые истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота дежурных сил по ПВО Южного военного округа. Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США», — пояснили в ЮВО.

После этого самолет взял курс на удаление от госграницы России. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ЮВО.

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