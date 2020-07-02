Зеркальце астронавта отправилось в свободное космическое плавание

Американские астронавты Кристофер Кэссиди и Роберт Бенкен вышли в открытый космос для замены аккумуляторов за бортом Международной космической станции, сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Планируется, что астронавты проведут в открытом космосе около семи часов. Они продолжат работу по модернизации энергосистемы станции, заменяя устаревшие литий-водородные аккумуляторы на новые литий-водородные батареи.

Предыдущий выход в открытый космос проводился 26 июня. Тогда Кэссиди и Бенкен провели за бортом МКС около шести часов, демонтировав семь старых аккумуляторов и установив две новых батареи.

В NASA отмечают, что работы по модернизации энергосистемы за бортом МКС продолжатся в июле. На этот месяц запланировано два выхода в открытый космос.

Как ранее сообщало REGNUM, во время выхода в открытый космос астронавт NASA Кристофер Кэссиди потерял зеркало, которое слетело с рукава скафандра и осталось в космическом пространстве.