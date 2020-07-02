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Северный флот проследит за учениями НАТО в Атлантике

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Российский Северный флот следит за учениями НАТО, проходящими в северной части Атлантики и Норвежском море. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации Объединенных военно-морских сил НАТО, участвующих в учении, в северной части Атлантического океана и Норвежском море», — цитирует сообщение ТАСС.

Военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2020 начались 29 июня у побережья Исландии. Они продлятся до 10 июля, их участниками станут пять подлодок, пять боевых кораблей и пять патрульных противолодочных самолетов из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии, пишет «Газета.Ру».

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