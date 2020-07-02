США признали Huawei и ZTE "угрозой национальной безопасности"

МОСКВА, 30 июня/ Радио Sputnik. Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE внесли в список компаний, представляющих собой угрозу национальной безопасности США, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Федеральной комиссии США по коммуникациям (FCC).
Глава регулятора Аджит Пай пояснил, что компании связаны с Компартией и военными Китая, а также обязаны по китайским законам сотрудничать с разведслужбами КНР.
В мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.
Huawei также находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
Американская администрация обвиняет китайскую компанию в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также Вашингтон пытается убедить ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
В компании, в свою очередь, называют эти обвинения необоснованными, политически мотивированными и нарушающими принципы рыночной конкуренции.
Ранее радио Sputnik сообщило, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Пекин угрожал наказать британский банк HSBC и нарушить обязательства по строительству атомных электростанций в Великобритании, если Лондон не разрешит Huawei построить свою сеть 5G.