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РИА Новости

США признали Huawei и ZTE "угрозой национальной безопасности"

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Вывеска на здании в Пекине, Китай
Вывеска на здании в Пекине, Китай.
Источник изображения: © AP Photo / Ng Han Guan

МОСКВА, 30 июня/ Радио Sputnik. Китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE внесли в список компаний, представляющих собой угрозу национальной безопасности США, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Федеральной комиссии США по коммуникациям (FCC).

"Бюро FCC по общественной и внутренней безопасности формально объявило, что компании Huawei Technologies Company (Huawei) и ZTE Corporation (ZTE), а также их материнские и дочерние компании и подразделения, подпадают под объявленный FCC в ноябре 2019 года запрет на поддержку общих услуг для приобретения оборудования или услуг от компаний, представляющих собой угрозу национальной безопасности", – говорится в заявлении.

Глава регулятора Аджит Пай пояснил, что компании связаны с Компартией и военными Китая, а также обязаны по китайским законам сотрудничать с разведслужбами КНР.

В мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.

Huawei также находится в списке организаций, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Американская администрация обвиняет китайскую компанию в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также Вашингтон пытается убедить ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.

В компании, в свою очередь, называют эти обвинения необоснованными, политически мотивированными и нарушающими принципы рыночной конкуренции.

Ранее радио Sputnik сообщило, что госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Пекин угрожал наказать британский банк HSBC и нарушить обязательства по строительству атомных электростанций в Великобритании, если Лондон не разрешит Huawei построить свою сеть 5G.

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