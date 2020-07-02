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Путин надеется совместно с Ираном и Турцией покончить с сирийскими террористами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Владимир Путин предложил президенту Ирана Хасану Роухани и Турции Реджепу Тайипу Эрдогану обсудить дополнительные меры борьбы с террористами в Сирии.

На саммите стран — гарантов сирийского урегулирования в рамках Астанинского процесса, который прошёл в формате видеоконференции, глава российского государства отметил, что «одна из главных целей сегодняшней видеоконференции — вместе проанализировать текущее положение дел в арабской стране, условиться о том, что можно было бы дополнительно сделать для обеспечения долгосрочной нормализации в Сирийской Арабской Республике».

Путин пояснил, что «речь в первую очередь идёт о продолжении борьбы с международным терроризмом».

«Надо подумать, какие еще меры необходимы для нейтрализации ещё действующих террористических группировок», — добавил президент РФ. Он указал, что наиболее напряжённая обстановка сохраняется на неподконтрольных правительству Сирии территориях, в Идлибской зоне деэскалации и на северо-востоке страны, в Заевфратье, где значительно активизировалась деятельность боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ - запрещено в России).

Говоря о ситуации в Идлибе, Путин отметил, что Москва продолжает тесную работу с Анкарой «в целях реализации достигнутых договоренностей Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года и дополнительного протокола к нему от 5 марта текущего года». «Конечно, не все ещё задачи решены (в сирийском Идлибе), не всё сделано, но предпринимаемые усилия приносят всё-таки результаты. Например, с введением режима прекращения огня обстановка в зоне деэскалации существенно стабилизировалась», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер напомнил, что президенты стран — гарантов Астанинского процесса в Сирии собирались в сентябре 2019 года в Анкаре. «Планировали встретиться в Тегеране в марте текущего года, но по понятным причинам нам этого сделать не удалось», — констатировал президент РФ.

Совместное заявление президентов России, Ирана и Турции по итогам видеоконференции по сирийскому урегулированию ставит задачи по окончательной ликвидации террористов в Сирии и продвижению политического процесса, отметил Путин.

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Страны
Иран
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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