Австралия увеличит оборонный бюджет на 48 миллиардов долларов

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство Австралии намерено направить в ближайшие десять лет на укрепление обороноспособности страны дополнительно 70 миллиардов австралийских долларов (около 48 миллиардов долларов США), сообщает телерадиокорпорация ABC.

В среду премьер-министр страны Скотт Моррисон представил обновленную военную стратегию страны, согласно которой на оборонный потенциал страны в течение 10 лет планируется потратить 270 миллиардов австралийских долларов (около 186 миллиардов США). Как говорится в ранее опубликованном заявлении минобороны, ожидалось, что в ближайшие десять лет военный бюджет страны вырастет "примерно до 200 миллиардов (австралийских) долларов". Таким образом, как отмечает ABC, согласно новому заявлению премьера, военный бюджет увеличится еще на 70 миллиардов австралийских долларов (около 48 миллиардов долларов США).

"Мы не видели такого слияния глобальной экономической и стратегической нестабильности, которая сейчас заметна здесь, в Австралии, в нашем регионе с момента угрозы существованию, с которой мы столкнулись в 1930-1940 годах, когда региональный порядок был нарушен", - сказал премьер, представляя новую военную стратегию.

Согласно планам Австралии, ожидается, что в течение ближайших 10 лет число военнослужащих в стране увеличится на 800 человек. Кроме того, Австралия планирует приобрести противокорабельные ракеты и систему подводного наблюдения, а также потратить деньги на укрепление потенциала в сфере кибербезопасности.