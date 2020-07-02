Франция обиделась на НАТО, которая молчаливо одобряет турецкую агрессию в Ливии

Франция уведомила НАТО о приостановке своего участия в военно-морской операции в Средиземном море после того, как проведённое внутри Североатлантического альянса расследование инцидента между французскими и турецкими военными кораблями у берегов Ливии «не подтвердило претензии Парижа».

Об этом заявил посол Турции во Франции Исмаил Хакки Муса, передаёт Reuters.

«Похоже, что эксперты НАТО не разделили выводы Франции. У меня была информация вчера, что военный корабл Courbet (ВМС Франции) покидает эту миссию НАТО, - заявил глава турецкого диппредставительства на слушаниях во французском Сенате.

Газета L’Opinion сообщила, что Париж направил письмо в НАТО, информирующее альянс о своём решении приостановить участие в средиземноморской миссии Sea Guardian («Морской страж»).