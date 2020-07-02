Войти
Военно-промышленный курьер

Франция обиделась на НАТО, которая молчаливо одобряет турецкую агрессию в Ливии

174
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Франция уведомила НАТО о приостановке своего участия в военно-морской операции в Средиземном море после того, как проведённое внутри Североатлантического альянса расследование инцидента между французскими и турецкими военными кораблями у берегов Ливии «не подтвердило претензии Парижа».

Об этом заявил посол Турции во Франции Исмаил Хакки Муса, передаёт Reuters.

«Похоже, что эксперты НАТО не разделили выводы Франции. У меня была информация вчера, что военный корабл Courbet (ВМС Франции) покидает эту миссию НАТО, - заявил глава турецкого диппредставительства на слушаниях во французском Сенате.

Газета L’Opinion сообщила, что Париж направил письмо в НАТО, информирующее альянс о своём решении приостановить участие в средиземноморской миссии Sea Guardian («Морской страж»).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Турция
Франция
Проекты
La Fayette
NATO
Похожие новости
24.06.2020
Яркий пример: Макрон доказывает слова о «смерти мозга» НАТО
22.06.2020
Франция обвинила Турцию в провокационных действиях у берегов Ливии
18.06.2020
Le Figaro (Франция): турецкий прорыв в Ливии вызывает тревогу
13.02.2020
Европейская оборона: пора переходить от слов к делу? (Atlantico, Франция)
03.01.2020
Эдвард Лукас: разобщенность Запада укрепляет позиции России (Postimees, Эстония)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 03:49
  • 5
Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, - Белоруссия
  • 02.07 02:17
  • 1
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
  • 02.07 02:05
  • 4
Скрытая мобилизация в России: зачем это Путину и надо ли бояться Украине (Апостроф, Украина)
  • 02.07 02:00
  • 1
Рой истребителей в действии
  • 02.07 01:32
  • 1
«Кишки вражеской пехоты» намерен наматывать в Эстонии новый центр НАТО
  • 02.07 01:19
  • 2
Байден обещает противостоять Путину: «если я стану президентом, то российские нарушения терпеть не буду» (Washington Examiner, США)
  • 02.07 01:18
  • 1
"Лучи смерти" задерживаются: ВВС США отложили испытания лазера
  • 02.07 01:04
  • 40
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 02.07 00:53
  • 336
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.07 00:52
  • 1
Общевойсковая армия на западе России усилена подразделением спецназа
  • 02.07 00:42
  • 12
Бомбить издалека и помногу: США создают самолет-арсенал
  • 02.07 00:29
  • 17
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
  • 01.07 23:30
  • 8
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 01.07 21:57
  • 5
Первые фотографии БМПТ-72 "Терминатор-2" в Алжире
  • 01.07 18:03
  • 2
Минобороны продолжает развивать программу военного спутника "Пион-НКС"