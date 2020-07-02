NYT опубликовала новую статью на тему "сговора" России с талибами

МОСКВА, 1 июля/ Радио Sputnik. Американское издание NYT опубликовало новую статью на тему "сговора" России с талибами. Со ссылкой на неназванные источники в ней утверждается, что удалось перехватить электронные данные, показывающие крупные финансовые переводы с банковского счета, который якобы принадлежит российской разведке, на счет, связанный с талибами. По мнению авторов, это и является доказательством поддержки Россией радикальной группировки в Афганистане.

При этом Пентагон заявил об отсутствии на данный момент доказательств о причастности России к враждебным действиям против американских военнослужащих в Афганистане, об этом заявил глава оборонного ведомства Марк Эспер.

"Хочу заверить всех наших сотрудников, что министерство самым серьёзным образом рассматривает все потенциальные угрозы против американского военного персонала", – заявил Эспер, слова которого приводит RT.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на военнослужащих США в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию New York Times, назвал ее "очередной заказухой", а также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома "о так называемых нападениях русских" на войска США в Афганистане.

В свою очередь, представители радикального движения "Талибан" также опровергли утверждения о получении средств для организации нападений на воинский контингент международной коалиции в Афганистане.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Болтон проанализировал твит Трампа о России .

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