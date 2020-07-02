Войти
РИА Новости

NYT опубликовала новую статью на тему "сговора" России с талибами

186
0
0
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане.
Источник изображения: © AP Photo / Rahmat Gul

МОСКВА, 1 июля/ Радио Sputnik. Американское издание NYT опубликовало новую статью на тему "сговора" России с талибами. Со ссылкой на неназванные источники в ней утверждается, что удалось перехватить электронные данные, показывающие крупные финансовые переводы с банковского счета, который якобы принадлежит российской разведке, на счет, связанный с талибами. По мнению авторов, это и является доказательством поддержки Россией радикальной группировки в Афганистане.

При этом Пентагон заявил об отсутствии на данный момент доказательств о причастности России к враждебным действиям против американских военнослужащих в Афганистане, об этом заявил глава оборонного ведомства Марк Эспер.

"Хочу заверить всех наших сотрудников, что министерство самым серьёзным образом рассматривает все потенциальные угрозы против американского военного персонала", – заявил Эспер, слова которого приводит RT.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на военнослужащих США в Афганистане.

Президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию New York Times, назвал ее "очередной заказухой", а также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома "о так называемых нападениях русских" на войска США в Афганистане.

В свою очередь, представители радикального движения "Талибан" также опровергли утверждения о получении средств для организации нападений на воинский контингент международной коалиции в Афганистане.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Болтон проанализировал твит Трампа о России .

Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс.Дзен – самые интересные истории со всего света.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
11.06.2020
В Пентагоне заявили, что талибы никогда не угрожали США
20.05.2020
The Atlantic (США): cейcмические волны от пандемии будут геополитическими, и они скоро обрушатся на нас
18.05.2020
В Роскосмосе констатируют низкий уровень сотрудничества с NASA, хотели бы взаимодействовать в освоении Луны
25.03.2019
"Шедевр" цвета хаки
30.01.2019
Колумбия отреагировала на информацию о переброске войск США
10.05.2017
СМИ сообщили о планах США увеличить контингент в Афганистане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 03:49
  • 5
Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, - Белоруссия
  • 02.07 02:17
  • 1
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
  • 02.07 02:05
  • 4
Скрытая мобилизация в России: зачем это Путину и надо ли бояться Украине (Апостроф, Украина)
  • 02.07 02:00
  • 1
Рой истребителей в действии
  • 02.07 01:32
  • 1
«Кишки вражеской пехоты» намерен наматывать в Эстонии новый центр НАТО
  • 02.07 01:19
  • 2
Байден обещает противостоять Путину: «если я стану президентом, то российские нарушения терпеть не буду» (Washington Examiner, США)
  • 02.07 01:18
  • 1
"Лучи смерти" задерживаются: ВВС США отложили испытания лазера
  • 02.07 01:04
  • 40
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 02.07 00:53
  • 336
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.07 00:52
  • 1
Общевойсковая армия на западе России усилена подразделением спецназа
  • 02.07 00:42
  • 12
Бомбить издалека и помногу: США создают самолет-арсенал
  • 02.07 00:29
  • 17
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
  • 01.07 23:30
  • 8
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 01.07 21:57
  • 5
Первые фотографии БМПТ-72 "Терминатор-2" в Алжире
  • 01.07 18:03
  • 2
Минобороны продолжает развивать программу военного спутника "Пион-НКС"