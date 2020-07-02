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Российская газета

Солдаты срочной службы смогут получить права водителей микроавтобусов

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Источник изображения: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, предоставляющий льготы призывникам. Молодые люди, прошедшие по направлению военкоматов обучение на трактористов-машинистов, смогут бесплатно получить права. Также льготу получат солдаты срочной службы, получающие права водителей автобусов и микроавтобусов. Соответствующую инициативу направил в правительство для отзыва один из депутатов Госдумы.

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что призывники, направленные в школы ДОСААФ для подготовки по специальности тракторист-машинист, будут освобождены от уплаты государственной пошлины за выдачу национального водительского удостоверения. Обучение в школах ДОСААФ будет осуществляться за счет военного ведомства.

"Молодые люди, конечно же, проходят подготовку для службы в армии, но при этом получают и востребованную в гражданской жизни специальность. Ранее выпускники школ ДОСААФ должны были уплатить лишь государственную пошлину за выдачу национальных прав. Теперь и от этих трат молодые люди будут освобождены", - рассказал Владимир Груздев.

Кроме того, председатель Правления АЮР отметил, что за счет военного ведомства можно получить специальность водителя автобуса, в том числе микроавтобуса.

"Солдаты срочной службы будут освобождены от уплаты государственной пошлины при получении водительских прав категории D и D1. Проект соответствующих поправок поддержан на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Инициатива прежде всего имеет большое социальное значение", - объяснил Владимир Груздев.


Владислав Куликов

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Россия
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