Катастрофа F-16 продолжила череду потерь истребителей США

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Стало известно об авиакатастрофе на одной из военных баз США. Речь идёт о том, что истребитель ВВС США F-16 разбился на территории базы в Южной Каролине – базе под название Шоу.

По последним сведениям, пилот погиб.

В сообщениях говорится о том, что на самолёте выполнялся плановый тренировочный полёт.

В командовании называется точная модификация разбившегося самолёта. Это F-16CM, который принадлежал 20-му авиакрылу военно-воздушных сил США.

Можно констатировать, что эта катастрофа продолжила череду происшествий с истребителями ВВС и ВМС США. В течение буквально нескольких дней Соединённые Штаты потеряли самолёты пятого поколения F-22 и F-35A, затем в Северное море упал истребитель F-15C Eagle. Кроме того, можно отметить повреждение ещё одного F-35A и самолёта C-130 Hercules. Теперь США потеряли истребитель F-16.

Стоит отметить, что это наиболее массовая череда потерь и повреждений военный самолётов США за последнее время.

Как сообщается, после авиакатастрофы F-16 сформирована следственная группа, которая призвана выяснить причину случившегося. При этом в американском командовании до сих пор не представили данных о причинах потери истребителей F-22 и F-35. Эксперты полагают, что для Пентагона возникли сложности с тем, какие причины озвучить. Если говорить о технических проблемах, то это может оттолкнуть партнёров от программы F-35. Если заявить о человеческом факторе – ошибке пилотов – то это может бросить тень на подготовку экипажей истребителей.