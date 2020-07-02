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Военное обозрение

Катастрофа F-16 продолжила череду потерь истребителей США

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно об авиакатастрофе на одной из военных баз США. Речь идёт о том, что истребитель ВВС США F-16 разбился на территории базы в Южной Каролине – базе под название Шоу.

По последним сведениям, пилот погиб.

В сообщениях говорится о том, что на самолёте выполнялся плановый тренировочный полёт.

В командовании называется точная модификация разбившегося самолёта. Это F-16CM, который принадлежал 20-му авиакрылу военно-воздушных сил США.

Можно констатировать, что эта катастрофа продолжила череду происшествий с истребителями ВВС и ВМС США. В течение буквально нескольких дней Соединённые Штаты потеряли самолёты пятого поколения F-22 и F-35A, затем в Северное море упал истребитель F-15C Eagle. Кроме того, можно отметить повреждение ещё одного F-35A и самолёта C-130 Hercules. Теперь США потеряли истребитель F-16.

Стоит отметить, что это наиболее массовая череда потерь и повреждений военный самолётов США за последнее время.

Как сообщается, после авиакатастрофы F-16 сформирована следственная группа, которая призвана выяснить причину случившегося. При этом в американском командовании до сих пор не представили данных о причинах потери истребителей F-22 и F-35. Эксперты полагают, что для Пентагона возникли сложности с тем, какие причины озвучить. Если говорить о технических проблемах, то это может оттолкнуть партнёров от программы F-35. Если заявить о человеческом факторе – ошибке пилотов – то это может бросить тень на подготовку экипажей истребителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
F-15
F-16
F-22
F-35
F-35A
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