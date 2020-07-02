Су-30СМ заступили на боевое дежурство в небе Белоруссии

Прибывший в состав 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Белоруссии один из двух первых истребителей Су-30СМ (бортовой номер "02 красный"). Барановичи, 13.11.2019.

Минск. 1 июля. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Приобретенные в России в многоцелевые истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство, сообщило Минобороны Белоруссии.

"Летчики 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО заступили на боевое дежурство для защиты воздушных рубежей Беларуси на многоцелевых истребителях Су-30СМ", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что "на боевое дежурство заступило молодое поколение летчиков, они в кратчайшие сроки освоили сложный тип авиационной техники".

В сообщении также говорится, что в 2015-2019 годах в ВВС и войска ПВО Белоруссии поступили и приняты на вооружение учебно-боевые самолеты Як-130, транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ-5, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", радиолокационные станции нового поколения российского производства "Противник-Г" и станции белорусского производства - "Восток-Д", "Роса-РБМ". Также на вооружение приняты новые средства РЭБ.

"В 2020 году в радиотехнические войска в интересах радиолокационного обеспечения полетов воздушных судов авиационных баз закуплен и поставлен трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2М", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года в республику прибыли четыре самолета Су-30СМ, что было предусмотрено обязательствами РФ по поставке этой техники в 2019 году.

Белоруссия рассчитывает в течение примерно трех лет получать из России по четыре самолета ежегодно.

Две эскадрильи Су-30СМ приняты на вооружение Казахстаном.

Как сообщал "Интерфакс", Армения купила у России четыре Су-30СМ и планирует покупку новых самолетов.

По данным корпорации "Иркут", в составе Воздушно-космических сил России и морской авиации ВМФ находится свыше 100 боевых машин данного типа.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) относится к поколению поколению "4+".

Разработчик самолета - "ОКБ Сухого". Серийно выпускается корпорацией "Иркут".

Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.

Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".