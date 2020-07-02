Войти
Интерфакс-АВН

Су-30СМ заступили на боевое дежурство в небе Белоруссии

157
0
0
Су-30СМ
Прибывший в состав 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Белоруссии один из двух первых истребителей Су-30СМ (бортовой номер "02 красный"). Барановичи, 13.11.2019.
Источник изображения: МО Беларуси

Минск. 1 июля. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Приобретенные в России в многоцелевые истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство, сообщило Минобороны Белоруссии.

"Летчики 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО заступили на боевое дежурство для защиты воздушных рубежей Беларуси на многоцелевых истребителях Су-30СМ", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что "на боевое дежурство заступило молодое поколение летчиков, они в кратчайшие сроки освоили сложный тип авиационной техники".

В сообщении также говорится, что в 2015-2019 годах в ВВС и войска ПВО Белоруссии поступили и приняты на вооружение учебно-боевые самолеты Як-130, транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ-5, зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", радиолокационные станции нового поколения российского производства "Противник-Г" и станции белорусского производства - "Восток-Д", "Роса-РБМ". Также на вооружение приняты новые средства РЭБ.

"В 2020 году в радиотехнические войска в интересах радиолокационного обеспечения полетов воздушных судов авиационных баз закуплен и поставлен трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2М", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года в республику прибыли четыре самолета Су-30СМ, что было предусмотрено обязательствами РФ по поставке этой техники в 2019 году.

Белоруссия рассчитывает в течение примерно трех лет получать из России по четыре самолета ежегодно.

Две эскадрильи Су-30СМ приняты на вооружение Казахстаном.

Как сообщал "Интерфакс", Армения купила у России четыре Су-30СМ и планирует покупку новых самолетов.

По данным корпорации "Иркут", в составе Воздушно-космических сил России и морской авиации ВМФ находится свыше 100 боевых машин данного типа.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ (серийный модернизированный) относится к поколению поколению "4+".

Разработчик самолета - "ОКБ Сухого". Серийно выпускается корпорацией "Иркут".

Двухместный Су-30СМ создан по техническому заданию Воздушно-космических сил РФ на базе самолётов Су-30МК, серийно выпускаемых корпорацией "Иркут" для иностранных заказчиков. Самолёт модернизирован в части систем радиолокации, радиосвязи, государственного опознавания, состава вооружения, катапультного кресла и ряда обеспечивающих систем.

Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Россия
Продукция
Tор-М2
Ми-8
Противник-ГЕ
Су-30
Су-30МК
Як-130
Компании
ИРКУТ НПК
Проекты
2020-й год
Тор ЗРК
Похожие новости
06.06.2016
«Казахстан не складывает все яйца в одну корзину»
03.06.2016
На танках, кораблях и самолетах: как российское оружие завоевывает мир
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
15.09.2015
Уроки МАКСа-2015 — часть II
03.06.2015
Проекция силы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 03:49
  • 5
Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, - Белоруссия
  • 02.07 02:17
  • 1
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
  • 02.07 02:05
  • 4
Скрытая мобилизация в России: зачем это Путину и надо ли бояться Украине (Апостроф, Украина)
  • 02.07 02:00
  • 1
Рой истребителей в действии
  • 02.07 01:32
  • 1
«Кишки вражеской пехоты» намерен наматывать в Эстонии новый центр НАТО
  • 02.07 01:19
  • 2
Байден обещает противостоять Путину: «если я стану президентом, то российские нарушения терпеть не буду» (Washington Examiner, США)
  • 02.07 01:18
  • 1
"Лучи смерти" задерживаются: ВВС США отложили испытания лазера
  • 02.07 01:04
  • 40
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 02.07 00:53
  • 336
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.07 00:52
  • 1
Общевойсковая армия на западе России усилена подразделением спецназа
  • 02.07 00:42
  • 12
Бомбить издалека и помногу: США создают самолет-арсенал
  • 02.07 00:29
  • 17
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
  • 01.07 23:30
  • 8
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 01.07 21:57
  • 5
Первые фотографии БМПТ-72 "Терминатор-2" в Алжире
  • 01.07 18:03
  • 2
Минобороны продолжает развивать программу военного спутника "Пион-НКС"