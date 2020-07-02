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Российская газета

Самый большой вертолет США начал испытания на море

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Источник изображения: Cpl. Hailey Clay/wikimedia.org

Корпус морской пехоты США провел в Атлантическом океане первые морские испытания тяжелого вертолета CH-53K King Stallion. Они проходили две недели на базе универсального десантного корабля Wasp.

Как пишет издание Janes, главная цель этих испытаний - оценка характеристик вертолета в море. CH-53K King Stallion тестировали на запуск и посадку, совместимость с десантным кораблем. Специалисты проанализировали работу двигателей в условиях качки и сильного ветра, взаимодействие бортовых систем связи.

Кроме того, проверили тяжелый вертолет и в плане технического обслуживания на борту корабля, в том числе и заправку. А еще посмотрели, как помещается машина в специальном ангаре и на борту Wasp .

Всего вертолет совершил 364 полета с палубы Wasp. Планируется, что на вооружение CH-53K King-Stallion поступит в 2021 году.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
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