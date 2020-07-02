Трамп: «Мы должны защитить Германию от России!» Кто в ФРГ в это верит, а кто притворяется?

Пока не подтвержденная информация о возможной передислокации войск США из ФРГ в Польшу взволновала политиков ФРГ. Они вдруг вспомнили, что много лет верно служили НАТО, сохраняя на своей земле ядерное оружие США. Кроме того, немецкие самолеты готовы «доставить» это оружие по назначению (на данный момент - скорее всего в Россию). Это становится правилом: при новых антироссийских инициативах Вашингтона ФРГ сначала ругает Трампа, а потом соглашается с планами США по ликвидации договоров о сокращении ядерных вооружений и наращиванию своих, немецких военных расходов.

Немецких политиков угроза перемещения войск США с территории ФРГ в Польшу все-таки испугала

15 июня президент США Дональд Трамп сделал официальное заявление о планах по сокращению американского воинского контингента, дислоцированного на территории Германии, - с нынешних 34,5 тысяч военнослужащих до 25 тыс. В качестве официальной причины принятия подобного решения президент озвучил хроническое невыполнение Германией своих обязательств по пополнению оборонного бюджета НАТО. Страна так и не довела до сих пор объём своих расходов на оборону до показателя 2% ВВП, согласованного странами-участницами альянса ещё на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году.

Вопрос о немецком "вкладе" в оборону союзников

Вопрос о недостаточности немецкого вклада в оборонный бюджет альянса поднимал ещё предшественник Трампа в Белом доме Барак Обама. Президент Трамп же в свойственной ему прямолинейной манере уже не раз обвинял Берлин в том, что немцы на протяжении многих лет с комфортом пользуются американским "ядерным зонтиком" для обеспечения собственной безопасности, однако упорно продолжают платить 1,2% ВВП, а не искомые 2%. При этом саму эту двухпроцентную долю Трамп назвал на брюссельском саммите НАТО 2017 года "убогим минимумом", который недостаточен даже для проведения базовой модернизации сил альянса. Примечательно, что к этому моменту из 28 стран-участниц Североатлантического альянса в оборонную корзину регулярно "недокладывали" 23 государства, однако больше всех от Трампа досталось именно ФРГ.

Почему? Дело в том, что от Германии, как от ключевой экономики еврозоны, Вашингтон ждал намного большего финансового участия, нежели демонстрировало правительство Меркель. Не особенно выбирая выражения, Трамп неоднократно прибегал к нападкам на Германию и ее канцлера, с возмущением упирая на то, что именно немцы больше всех выиграли от механизма трансатлантического партнёрства, позволившего стране после Второй мировой превратиться из государства-парии в ведущую экономику Европы. Собственно, ещё первый генеральный секретарь НАТО генерал Исмей писал, что смысл самого создания этой организации заключается в том, чтобы "держать американцев в Европе, немцев в узде, а русских вне Европы".

Немцы отбояриваются от упреков США

Официальный Берлин отреагировал на критику Белого дома следующим образом: мы считаем, что не имеет смысла сводить все к абсолютным цифрам, даже достижение 2% ВВП не гарантирует обороноспособности ни отдельным странам-участницам, ни альянсу в целом, особенно в ситуации опасных тенденций в экономике в связи с пандемией коронавируса, выразившихся в падении этого самого ВВП. Кроме того, необходимо всесторонне учитывать не только прямое финансирование, но и вклад каждой страны-участницы в обороноспособность альянса в полном объёме. Германия, например, участвует в нескольких гуманитарных и миротворческих миссиях НАТО (в том числе в Афганистане, Косово, Сомали, Судане). Помимо этого, на авиационных комплексах дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) - AWACS, используемых НАТО, экипажи полностью немецкие. Все это весьма затратно в финансовом отношении. Такие вещи требуют от Германии больших расходов помимо прямых ассигнований в оборонный бюджет альянса, так почему их не учитывают? Тем не менее, страна планирует довести свой вклад в оборонные расходы до требуемых 2% ВВП Германии. Правда, не к 2024 году, как это было согласовано на саммите в Уэльсе в 2014-м году, а только к 2031 г.

Бундесвер начинает выходить из кризиса

Бундестаг уже утвердил на 2020 год рекордный для Германии оборонный бюджет в 45,05 миллиардов евро. Если добавить к этому обязательства страны в рамках НАТО, то в этом году ФРГ планирует потратить на оборону небывалую для себя сумму в 50,25 миллиарда евро. (Для сравнения: оборонный бюджет России по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу составит в этом году около 47 миллиардов долларов США).

При этом, правда, несмотря на подобные планы, остаётся очевидным, что качественные изменения состояния бундесвера и его модернизация в соответствии с требованиями сегодняшнего дня потребуют времени. У бундесвера отсутствует необходимая материальная база и потенциал для того, чтобы выполнять даже имеющиеся обязательства в рамках НАТО, не говоря уже о новых. Запас прочности вооруженных сил Германии в отношении обсуждаемой сейчас в Евросоюзе возможности создания европейской армии в действительности близок к нулю. Например, по данным за прошлый год ВВС Германии были укомплектованы пилотами только на две трети. А до этого военная немецкая авиация вообще находилась в глубоком кризисе. Из всего лётного состава только 58% пилотов выполняют лётные нормативы НАТО, согласно которым каждый из них должен иметь налёт не менее 180 часов в год. В остальных родах войск ситуация также оставляла желать много лучшего. Так, ещё пару лет назад из всей поставляемой бундесверу крупногабаритной техники в принципе пригодными к эксплуатации оказались не более 39%.

Но сейчас ситуация начинает потихоньку выправляться. Германия также начала активно участвовать в создании европейского военно-промышленного комплекса (ВПК). Она участвует в создании парка самолетов-заправщиков на базе А330 MRTT, а также совместно с Францией подписала в этом году контракт на разработку европейского истребителя шестого поколения FCAS, который после введения в эксплуатацию должен заменить европейские боевые самолеты Eurofighter и Dessault Rafalu. При этом проект предусматривает разработку нового истребителя с возможностью нести ракеты с ядерной боеголовкой.

Трамп: долг Германии - триллион!

Однако все эти "европейские погремушки" президента Трампа не интересуют, одной из главных тем своей избирательной компании он сделал именно хроническое недофинансирование оборонного бюджета НАТО европейскими союзниками, и прежде всего Германией. В минувшую субботу, выступая на предвыборном митинге своих сторонников, президент подтвердил планы Белого дома по выводу 9,5 тысяч американских военнослужащих из Германии, сделав акцент на том, что та годами не выполняет свои обязательства перед союзниками и по его подсчётам задолжала Североатлантическому альянсу за последние 25 лет уже свыше триллиона долларов.

Закадровый подтекст этого выступления вырисовывается следующий: если вы не хотите платить за свою безопасность, то мы уходим. Однако просматривается в словах американского президента и подоплёка много рода. Трампа крайне раздражает несговорчивость канцлера Ангелы Меркель в отношении проекта Северный поток-2 и неоднократно озвученных требований Вашингтона его свернуть. С самого начала администрация Белого дома рассматривала этот проект не как экономический, а как политический - связанный с защитой от России. Ещё в 2018 году Дональд Трамп с возмущением заявил, что Германия находится в полной энергетической зависимости от России, да ещё и платит Москве за это. (Впрочем, об этом не первый год говорит и официальный Брюссель, однако от США эти угрозы опаснее. Американцам жонглировать санкциями в отношении своих оппонентов намного легче, чем Евросоюзу с его бесконечными согласованиями единой позиции 27 стран.)

А недавно на предвыборном митинге Трамп и вовсе высокопарно призвал американцев "защитить Германию от России", чем сорвал бурные овации своих избирателей. Так что за планами выведения американского воинского контингента и тем более с учётом планов по перемещению его части на территорию Польши явно просматривается желание "наказать" строптивых немцев за отказ подчиниться требованиям Вашингтона и окончательно похоронить так раздражающий его Северный поток-2. Это вообще любимый конёк Трампа и, безусловно, весьма выгодный предвыборный пиар-ход: он давно апеллирует к теме паразитирования неблагодарных (ключевое слово) европейских союзников на кошельках налогоплательщиков в США. Вот и сейчас президент снова выставил Соединённые Штаты пострадавшей от сотоварищей по НАТО стороной.

Возможность нового конфликта с Россией

А заодно есть возможность задеть и вечного оппонента Вашингтона - Москву. Эта тема обычно также хорошо "продаётся" в рамках предвыборных кампаний в США. В начале этого года аналитики уже ждали обострения отношений НАТО с Россией из-за запланированных в Европе масштабных учений США и 17 стран-участниц альянса "Defender Europe-20". Поскольку эти маневры предполагали крупнейшую за последнюю четверть века переброску американских войск через Атлантику. Однако все карты спутал сovid-19. Сначала в связи со стремительным распространением этой инфекции по территории Германии бундесвер в экстренном порядке отказался от участия в учениях, а затем они были и вовсе свёрнуты. Новая же инициатива Белого дома несёт ещё более конфликтный потенциал для отношений НАТО-РФ. Однако обо всем по порядку.

На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, состоявшейся в Вашингтоне 24 июня, Дональд Трамп анонсировал планы Белого дома по передислокации части американского воинского контингента из Германии в другие страны, и в том числе Польшу. Всего из Германии предполагается до сентября этого года вывести 9,5 тысяч американских военнослужащих, сократив их численность с 34,5 тысяч до 25. Напомним, что как только Wall Street Journal опубликовал 5 июня официально не подтверждённую информацию о планах администрации США по сокращению численности американских вооруженных сил в Германии, Польша стала первой страной, предложившей свою территорию для размещения американского контингента. В частности, об этом заявил и премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне президент Польши Дуда обратился к Дональду Трампу с просьбой не выводить американские войска из Европы, поскольку именно они, по его словам, служили гарантией ее безопасности после окончания Второй мировой войны. Он заметил также, что был рад обсудить с главой Белого дома переход к новой стадии польско-американских отношений, включая возможность размещения на территории Польши существенного контингента американских войск. Варшава заявила о готовности полностью взять на себя финансирование пребывания американских военных на своей территории. Польша занимает сейчас очень активную позицию во всех командных структурах НАТО, и передислокация американских баз на ее территорию, безусловно, выведет страну на новый, уже топовый уровень в рамках внутренней иерархии альянса. Неудивительно, что поляки готовы за это изменение статуса и заплатить. Впервые, кстати, вопрос о возможной передислокации части американского контингента из Германии в Польшу был косвенно затронут президентом Трампом как раз во время прошлогоднего визита Анджея Дуды в Белый дом.

Берлин "мигнул" в дуэли с Трампом?

Через пару дней после публикации в Wall Street Journal (WSJ), так и не дождавшись реакции Вашингтона, на озвученные планы сокращения войск начали реагировать и официальные лица в Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что его страна примет к сведению подобную возможность развития событий. И подчеркнул, что Германия, безусловно, ценит десятилетия сотрудничества с вооруженными силами США - ведь это сотрудничество "служит интересам обеих стран". Позднее, уже после подтверждения планов Белого дома по сокращению контингента в Германии, министр обороны ФРГ в интервью американской неправительственной организации "Атлантический Совет" заявила о том, что считает необходимым соблюдение положений Основополагающего акта Россия-НАТО, подписанного в 1997 году, в котором Североатлантический альянс взял на себя обязательства отказаться от размещения своих войск в Восточной Европе. Глава оборонного ведомства Германии заметила, что ее страна рассматривает планы по перемещению части контингента США в Польшу как вопрос, не являющийся предметом двусторонних отношений, а как затрагивающий всех без исключения членов НАТО. Она также акцентировала внимание на том, что американские военные базы на территории Германии (в том числе Ландштуль, Рамштайн) являются важным элементом обеспечения коллективной безопасности союзников по Североатлантическому договору.

С момента прихода Дональда Трампа в Белый дом трансатлантические отношения дали серьёзную трещину, что сказалось в том числе и на отношении населения Германии к американским военным базам, дислоцированным в этой стране. По данным различных социологических опросов, большая часть опрошенных немцев - свыше 85% - высказалась в пользу вывода американского воинского контингента с территории Германии. Эту точку зрения вроде бы поддерживают и партия "зелёных", и часть партии "Левые", а также некоторые видные социал-демократы. Однако перед лицом реального ухода американцев немецкие политики неожиданно поспешили, что называется, "сомкнуть ряды" в поддержке союза с США. Упирая при этом на то, что подобный шаг со стороны Вашингтона внесёт ещё больший раскол в единство союзников по НАТО и ослабит стратегическую позицию ФРГ в альянсе. С их точки зрения большинства немецких политиков, это будет для Германии переходом в другую, низшую лигу в рамках НАТО.

Интересно, что вдруг усилившаяся ностальгия немцев по американскому плечу нашла отклик и в рядах Республиканской партии США. По сообщениям "Financial Times" и CNN, 22 республиканца из Палаты представителей обратились с письмом к президенту с просьбой ещё раз обдумать своё решение и оставить американские войска на территории Германии.

Фактор Китая и фактор России

И тут в дело вновь вступает фактор Китая как главной внешнеполитической переменной, которая лежит сегодня в основе всех стратегических решений ведущих мировых игроков. Набирающие обороты внешнеполитические амбиции Китая и его активная инвестиционная политика в различных уголках мира пугают Запад в целом и Европу в частности. Европейцы не только рассматривают фактор усмирения Китая как главный стратегический вызов для Евросоюза, но и предполагают, что пока сохранить свою конкурентоспособность как в экономическом, так и в политическом плане они могут только в сцепке с США. По крайней мере до тех пор, пока не будет достигнута стратегическая автономия Европы. Поэтому, мол, важно сохранить трансатлантическое партнёрство несмотря на усиливающийся дрейф США прочь от Европы. Именно по этой причине немецкие политики с разных флангов сплотились сейчас вокруг идеи сохранения американского присутствия в стране.

Есть тут и российский фактор: размещение войск США на территории Восточной Европы и даже теоретическая возможность переброски туда американского ядерного потенциала с территории Германии таят в себе колоссальный конфликтный потенциал для отношений НАТО с Россией. Сторонники вывода американского ядерного оружия в немецких политических кругах исходят из того, что само его наличие на территории страны не укрепляет, а, напротив, ослабляет безопасность Германии. Ослабляет, поскольку с точки зрения сторонников данной позиции, европейцы более не могут рассчитывать на предсказуемость внешнеполитических решений Белого дома. Мол, при Трампе может случиться все, что угодно, и неизвестно, куда это нас может привести, - достаточно вспомнить конфронтацию с Ираном (почти что ядерной державой) после убийства генерала Сулеймани, когда по мнению многих мир оказался в двух шагах от третьей мировой.

Сухой остаток: ядерное оружие США остается в ФРГ и модернизируется

Американский ядерный арсенал, размещённый в Германии на сегодняшний момент, насчитывает двадцать водородных бомб типа В61, размещённых на базе ВВС США в Бюхеле (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Правительства обеих стран не дают никаких комментариев относительно этого ядерного арсенала, который базируется на территории ФРГ в рамках стратегии совместного использования ядерного оружия НАТО. Германия является участницей ядерной программы альянса и взяла на себя обязательство по размещению ядерных боеголовок на своей территории. ФРГ также предоставляет самолеты, способные нести это ядерное оружие. Как член ядерной программы НАТО, Германия получает право голоса при потенциальном планировании и проведении операций альянса с применением ядерного оружия.

В сухом остатке после долгих споров сложилась следующая картина: с учётом разрушения режима договоров по контролю над вооружениями, инициированного Вашингтоном, правительство Меркель рассматривает американское ядерное оружие, размещённое на территории Германии, как дополнительные гарантии безопасности. ФРГ приняла участие и в модернизации этого ядерного потенциала - все боеголовки были в прошлом году оснащены новой системой наведения последнего поколения, а бундесвер планирует заменить парк самолетов-носителей на истребители нового поколения. В начале мая в развернувшейся в Германии политической дискуссии вокруг американского ядерного оружия поставил точку министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, заявивший, что Германия никогда не пойдёт "своим путём" в такой опасной сфере, как ядерная политика, и ни о каких односторонних действиях без согласования с союзниками по НАТО тут и речи быть не может.

Напоминание от Джефферсона

Когда-то в частном письме от 20 июля 1807 года один из отцов-основателей США и авторов Декларации независимости президент Томас Джефферсон заметил: "Я уверен, что Россия является самой искренне дружески к нам расположенной страной из всех стран мира… и нам надо искать прежде всего ее расположения… Желательно, чтобы такие чувства разделяла вся нация". Сейчас в Белом доме, к сожалению, царят уже совсем иные настроения, и вопрос о том, какова будет окончательная конфигурация американского присутствия в Европе, пока остаётся открытым.

Татьяна Арзаманова