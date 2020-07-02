Названо число переброшенных Турцией боевиков из Идлиба в Ливию

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Из Ливии приходят сообщения о том, что общая численность группировки боевиков, которых Турция перебросила из сирийского Идлиба, достигла 15 тысяч человек. Более половины от состава этой группировки сосредоточено на линии Сирт – Аль-Джуфра. Основная цель так называемого правительства национального согласия, которое поддерживается Анкарой, на данный момент состоит в получении контроля над Сиртом. Это впоследствии может открыть для ПНС и протурецких боевиков путь на Бенгази и ко всей восточной части страны.

Ливийский информационный ресурс AMN пишет о том, что Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара перебросила дополнительные силы и средства в район Сирта.

В частности, указывается на то, что в район города переброшены пусковые установки с баллистическими ракетами. Отмечено, что с помощью ракет Хафтар может попытаться отбросить боевиков и силы ПНС от линии Сирт – Аль-Джуфра, если те попытаются её перейти.

По большому счёту, указанная линия сегодня является «красной» для ПНС Фаиза Сараджа. Ранее египетский президент Абдель-Фаттах ас-Сиси прямо указал ПНС на то, что если их силы пересекут эту линию, египетская армия будет вынуждена войти на ливийскую территорию. По словам ас-Сиси, это будет необходимо для того, чтобы боевики не смогли угрожать египетской границе.

На этом фоне официальный представитель МИД ПНС Ливии Мохаммед Эльгеблави фактически обвинил Францию в том, что она поддерживает силы Халифы Хафтара:

Слова президента Франции о том, что они не поддерживают силы Хафтара, далеки от реальности. Наше правительство собрало много доказательств того, что Франция поддерживает его группировки.