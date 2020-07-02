Войти
Военное обозрение

Названо число переброшенных Турцией боевиков из Идлиба в Ливию

149
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Из Ливии приходят сообщения о том, что общая численность группировки боевиков, которых Турция перебросила из сирийского Идлиба, достигла 15 тысяч человек. Более половины от состава этой группировки сосредоточено на линии Сирт – Аль-Джуфра. Основная цель так называемого правительства национального согласия, которое поддерживается Анкарой, на данный момент состоит в получении контроля над Сиртом. Это впоследствии может открыть для ПНС и протурецких боевиков путь на Бенгази и ко всей восточной части страны.

Ливийский информационный ресурс AMN пишет о том, что Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара перебросила дополнительные силы и средства в район Сирта.

В частности, указывается на то, что в район города переброшены пусковые установки с баллистическими ракетами. Отмечено, что с помощью ракет Хафтар может попытаться отбросить боевиков и силы ПНС от линии Сирт – Аль-Джуфра, если те попытаются её перейти.

По большому счёту, указанная линия сегодня является «красной» для ПНС Фаиза Сараджа. Ранее египетский президент Абдель-Фаттах ас-Сиси прямо указал ПНС на то, что если их силы пересекут эту линию, египетская армия будет вынуждена войти на ливийскую территорию. По словам ас-Сиси, это будет необходимо для того, чтобы боевики не смогли угрожать египетской границе.

На этом фоне официальный представитель МИД ПНС Ливии Мохаммед Эльгеблави фактически обвинил Францию в том, что она поддерживает силы Халифы Хафтара:

Слова президента Франции о том, что они не поддерживают силы Хафтара, далеки от реальности. Наше правительство собрало много доказательств того, что Франция поддерживает его группировки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
Сирия
Турция
Франция
Похожие новости
25.05.2020
Handelsblatt (Германия): Ливия — следующий очаг кризиса на пороге Европы
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
27.08.2014
В зоне особого влияния
18.02.2014
Саудовская Аравия готовится к большой войне
08.11.2012
Сирийское небо: сегодняшнее состояние ВВС Сирии
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 03:49
  • 5
Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, - Белоруссия
  • 02.07 02:17
  • 1
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
  • 02.07 02:05
  • 4
Скрытая мобилизация в России: зачем это Путину и надо ли бояться Украине (Апостроф, Украина)
  • 02.07 02:00
  • 1
Рой истребителей в действии
  • 02.07 01:32
  • 1
«Кишки вражеской пехоты» намерен наматывать в Эстонии новый центр НАТО
  • 02.07 01:19
  • 2
Байден обещает противостоять Путину: «если я стану президентом, то российские нарушения терпеть не буду» (Washington Examiner, США)
  • 02.07 01:18
  • 1
"Лучи смерти" задерживаются: ВВС США отложили испытания лазера
  • 02.07 01:04
  • 40
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 02.07 00:53
  • 336
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.07 00:52
  • 1
Общевойсковая армия на западе России усилена подразделением спецназа
  • 02.07 00:42
  • 12
Бомбить издалека и помногу: США создают самолет-арсенал
  • 02.07 00:29
  • 17
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
  • 01.07 23:30
  • 8
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 01.07 21:57
  • 5
Первые фотографии БМПТ-72 "Терминатор-2" в Алжире
  • 01.07 18:03
  • 2
Минобороны продолжает развивать программу военного спутника "Пион-НКС"