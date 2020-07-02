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WarSpot

Франция вооружает Patroller

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Источник изображения: warspot.ru

Всё меньшие модели дронов получают возможность нести вооружение. Вчера, 30 июня, портал janes.com сообщил о том, что французская компания Safran Electronics & Defense объявила о разработке ударной версии беспилотника Patroller.

Французское агентство по закупкам вооружений (Direction Générale de l'Armement, DGA) заказало разработку ударной версии дрона Patroller в прошлом году. Вчера стало известно, что работы завершены, и французская армия вскоре сможет начать испытания.

Беспилотник Patroller

Источник изображения: janes.com

Patroller сможет нести ракеты Thales Acüleüs с лазерным наведением. Эти мини-боеприпасы диаметром 68 мм весят всего 8,8 кг, но могут поражать цели на расстоянии 5 км. Известно, что французская армия заказала 14 дронов Patroller и 6 наземных станций управлений для них.

Промо-ролик ракет Thales Acüleüs

Разработка беспилотника Patroller ведётся с 2009 года на базе немецкого двухместного спортивного мотопланера Stemme S15. Аппарат имеет крыло размахом 18 м и максимальную взлётную массу 1,1 т. Беспилотник способен развивать скорость до 110 узлов и вести разведку на скорости до 90 узлов. Patroller может нести полезную нагрузку массой до 250 кг. Дальность действия аппарата составляет 180 км, а продолжительность пребывания в воздухе — 20 часов. Беспилотник может совершать полёты на высоте до 6000 м.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Компании
Safran
Thales
Проекты
БПЛА
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