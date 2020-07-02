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Российская газета

Создана новая версия легендарной "Мотолыги"

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Источник изображения: Алексей Моисеев

В России широкой публике представят новые гусеничные тягачи МГТТ-ЛБ и МГШ-ЛБУ, которые являются модификациями МТ-ЛБ - машины, известной как "Мотолыга".

Новые машины можно будет увидеть на военно-техническом форуме "Армия-2020", " сообщает РИА Новости со ссылкой на предприятие-разработчик тягачей "Ремдизель".

В компании уточнили, что работа над модернизированными тягачами велась в рамках опытно-конструкторской работы "Реконструкция" по тактико-техническому заданию Минобороны РФ. Опытные экземпляры тягачей уже проходят испытания.

Также сообщается, что у обновленных машин повышены показатели подвижности, защиты, эргономики, командной управляемости, грузоподъемности и огневой мощи. В частности, известно об использовании нового двигателя и гусеницы с закрытым шарниром. Это позволяет выиграть в массе и подвижности.

По словам разработчиков, МГТТ-ЛБ можно будет использовать в качестве платформы для новых российских комплексов вооружений.


Михаил Русин

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Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Компании
Минoбороны РФ
Ремдизель
Проекты
АРМИ-20XX
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