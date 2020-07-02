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Известия.ru

На российском сегменте МКС до конца 2020 года появится свой интернет

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma/NASA

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) будет проведен собственный интернет до конца 2020 года. Об этом сообщил в среду, 1 июля, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Мы запустили сейчас новые космические аппараты «Луч». К концу этого года будет развернута широкополосная российская связь», — цитирует его ТАСС.

Рогозин подчеркнул, что российским космонавтам будет обеспечена независимость в этом вопросе, и интернет будет «под полным нашем контролем».

23 июня в РКК «Энергия» сообщили, что в 2023 году на Международную космическую станцию отправятся двое космических туристов. Контракт заключен с американской компанией Space Adventures Inc, пишет «Газета.ру».

В ходе экспедиции один из туристов совместно с профессиональным космонавтом выйдет в открытый космос.

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Space Adventures
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Рогозин Дмитрий
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