На турецкую оккупацию Ливии Египет отвечает российскими «Бастионами»

Командующий Военно-морскими силами Турции адмирал Аднан Озбал нанёс визит в Триполи для переговоров с военным командованием международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сообщает издание Hürriyet Daily News.

Рабочей поездке турецкого адмирала в ливийскую столицу предшествовал визит представительной делегации страны НАТО в Триполи в прошлом месяце. По итогам июньских переговоров обе стороны договорились об углублении сотрудничества в военной сфере и в вопросах безопасности в соответствии с соглашением, подписанным Анкарой и Триполи в ноябре 2019 года.

Турецкая активность у берегов Ливии и в Восточном Средиземноморье в целом заставляет Египет, крупнейшего регионального противника Анкары в регионе, предпринять срочные меры. Как отмечают военные эксперты, в середине июня появились сообщения о планах Египта ускорить приобретение российских противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» (подвижной береговой ракетный комплекс К-300П «Бастион-П») с целью «обеспечения безопасности своих берегов и газовых месторождений в Средиземном море».

Система «Бастион» способна обеспечить защиту побережья протяженностью в более чем 600 километров от возможных десантных операций противника. Развёртывание комплекса на боевых позициях осуществляется в течение всего пяти минут с момента получения приказа на марше.

Египет укрепляет свой военно-морской потенциал в свете проблем, с которыми он сталкивается в Средиземном море, особенно после того, как турецкая газета Yeni Safak, близкая к правящей Партии справедливости и развития, в середине июня сообщила, что Турция планирует создать военно-морскую базу в ливийской Мисурате.