Рогозин: собственный интернет на российском сегменте МКС появится до конца 2020 года

По словам главы Роскосмоса, будет обеспечена независимость в этом вопросе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российский сегмент Международной космической станции (МКС) получит независимый широкополосный интернет к концу года. Об этом сообщил в среду в ЦИК генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы запустили сейчас новые космические аппараты "Луч". К концу этого года будет развернута широкополосная российская связь", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, будет обеспечена независимость в этом вопросе, "появится своя связь широкополосная, российский интернет под полным нашим контролем".

Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что всегда существовало деление, в рамках которого какие-то процессы обеспечивала Россия, а другие - США. Так, например, в компетенции российских специалистов находилась коррекция орбиты станции, а в компетенции американских - обеспечение связи. "МКС - это единый организм, но все-таки по такому щепетильному вопросу, как голосование, мы перейдем именно к тем технологиям, которые сейчас ЦИК вводит, это электронное голосование", - отметил Рогозин.

Как уточнил глава Роскосмоса, сейчас предпринимаются попытки уберечь космическое пространство от политики, РФ сохраняет партнерские отношения в космической отрасли с Евросоюзом и США, однако "общая мировая политика сказывается на этих отношениях".

Во вторник космонавт Анатолий Иванишин, который сейчас находится на борту МКС, впервые в истории проголосовал со станции онлайн. Для этого использовался американский интернет.

Испытания новой системы связи

Ранее космонавт Александр Скворцов сообщил, что опробовал на МКС российскую широкополосную систему связи. По его словам, у российского сегмента станции появится возможность передавать большие пакеты телеметрической информации независимо от американских коллег.

Сейчас для связи с МКС используется американская система TDRS, данные в которой передаются при помощи одноименных спутников, находящихся на геостационарной орбите.