F-22 Raptor замаскируют под истребители Китая

ВВС США планируют дополнить эскадрилью "Агрессор", имитирующую на учениях самолеты противника, дюжиной F-22 Raptor. Самолетам пятого поколения предстоит изображать китайские аналоги J-20.

США располагают парком из 60 учебно-боевых Raptor, использующихся для обучения пилотов. Из-за сокращения курса летной подготовки с 40 месяцев до 22, освободится 12 или даже более самолетов. Первоначально командование собирались переделать эти истребители в боевые - поскольку флот F-22 испытывает нехватку двигателей. Но в штабе подсчитали, что переделка и модернизация обойдется слишком дорого - в качестве учебных используют старые версии Raptor.

- Гораздо проще использовать освободившиеся самолеты для имитации воздушных боев, - цитирует MilitaryWatch главу воздушного боевого командования США генерала Майкла Холмса.

Первоначально в эскадрилью "Агрессор" планировалось включить истребители F-35, но они значительно уступают российским Су-57 и китайским J-20, которых предстоит имитировать, по боевым возможностям. Пока же в "пиксельный" камуфляж Су-57 перекрасили F-16.

Многие элементы китайского истребителя пятого поколения J-20 идентичны F-22, F-35 и советскому прототипу МиГ 1.44. В частности, от Raptor самолет позаимствовал носовую часть и кабину.

Антон Валагин