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«Кишки вражеской пехоты» намерен наматывать в Эстонии новый центр НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

В эстонском военном городке Тапа открылся комплектационный центр, предназначенный для размещения дополнительных контингентов НАТО. Согласно решению Альянса, подобные центры должны быть созданы в странах Прибалтики, а также в Польше, Болгарии и Румынии.

Строительство обошлось в € 20 миллионов. Эти средства были выделены из бюджета НАТО, пишет err.ee.

По словам эстонских журналистов, традиционная ленточка была не разрезана, а в буквальном смысле слова намотана на гусеницы британского танка, словно «кишки вражеской пехоты». Новый комплектационный центр — это одиннадцать модульных зданий, а также площадки для танков и другой бронетехники. Отдельный объект — дорога для танков, по которой боевые машины могут попадать прямо на Центральный полигон Сил обороны, минуя общественные трассы.

«Чем больше возможностей для бронетехники мы, Силы обороны, здесь создаем, тем больше у нас возможностей принимать здесь наших союзников с их бронетехникой», — сказал подполковник, начальник штаба эстонской 1-й бригады Антти Вильясте.

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Страны
Болгария
Великобритания
Польша
Румыния
Эстония
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
02.07.2020 01:32
Цитата, q
Строительство обошлось в € 20 миллионов.

Грубо говоря всего в лярд рублей? )))
Или в Эстонии хохлы с лопатами работают вообще за баланду, или "военный объект" - три сарая два ангара с асфальтированным плацем и сортирами.

С таким же успехом могли натянуть тенты между берёзами, хоть какая-то маскировка, что ли... )))

А бабло за это чудо содрали с эстонцев, или дали в кредит, а потом содрали? ))
Отопление этого маразма будет из печки с эстонскими сланцами и за чей счёт? ))

Абзац.. Ну, это, да, Эстония теперь в лютой безопасности.... Дебилы.
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