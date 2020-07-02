«Кишки вражеской пехоты» намерен наматывать в Эстонии новый центр НАТО

В эстонском военном городке Тапа открылся комплектационный центр, предназначенный для размещения дополнительных контингентов НАТО. Согласно решению Альянса, подобные центры должны быть созданы в странах Прибалтики, а также в Польше, Болгарии и Румынии.

Строительство обошлось в € 20 миллионов. Эти средства были выделены из бюджета НАТО, пишет err.ee.

По словам эстонских журналистов, традиционная ленточка была не разрезана, а в буквальном смысле слова намотана на гусеницы британского танка, словно «кишки вражеской пехоты». Новый комплектационный центр — это одиннадцать модульных зданий, а также площадки для танков и другой бронетехники. Отдельный объект — дорога для танков, по которой боевые машины могут попадать прямо на Центральный полигон Сил обороны, минуя общественные трассы.

«Чем больше возможностей для бронетехники мы, Силы обороны, здесь создаем, тем больше у нас возможностей принимать здесь наших союзников с их бронетехникой», — сказал подполковник, начальник штаба эстонской 1-й бригады Антти Вильясте.