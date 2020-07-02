F-35, как морковка для Турции

Турецкие компании продолжат до 2022 года производство 139 комплектующих для истребителей пятого поколения F-35. Об этом турецкому государственному информагентству Anadolu накануне, 30 июня, сообщила официальный представитель Министерства обороны США Джессика Максвелл.

По её словам, контракты по F-35 с компаниями из Турции останутся в силе до конца 2022 года. «Подписанные соглашения остаются в силе. Участники программы F-35 стремятся избежать ненужных расторжений контрактов, что приведёт к увеличению себестоимости и нарушит систему производства истребителей», — сказала Максвелл.

Представитель Пентагона вместе с тем отметила, что в США продолжают поиски «альтернативных поставщиков» деталей.

Соединённые Штаты в июле 2019 года приостановила партнёрство с Турцией по программе F-35 после закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Однако в Вашингтоне не расторгли контракты с турецкими компаниями по производству деталей для истребителей. Тогда им разрешили продолжить производство в рамках программы F-35 до конца 2020 года, «вплоть до нахождения новых поставщиков».

Турецкие компании ранее производили свыше тысячи деталей для F-35. Анкара обязалась приобрести 100 многоцелевых истребителей пятого поколения и ей были переданы права на первые шесть F-35A. Однако после приостановки партнёрства с ближневосточным союзником по НАТО, американская сторона приняла решение передать первые турецкие F-35A для нужд ВВС США.