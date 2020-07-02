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Конкурент «Калашникова» пошел в серию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Разработанный в 1978 году на заводе имени Дегтярёва автомат АЕК-971, в основу которого лёг автомат системы Константинова (СА-006), поступил в серийное производство.

Модификация А-545, участвовавшая в конкурсе на общевойсковой автомат в 2013—2015 годах, в итоге наряду с АК-12 стала одним из автоматов для экипировки «Ратник».

Источник РИА Новости в министерстве обороны России подтвердил, что завод имени Дегтярёва подписан и на предприятии началось серийное производство А-545. Автомат калибра 5,45 мм имеет скорострельность 40 выстрелов в минуту в режиме одиночной стрельбы и 100 выстрелов в минуту при стрельбе очередями, гарантийный ресурс А-545 заявлен на уровне 10 000 выстрелов.

Комплект боевой экипировки военнослужащего — это комплекс из пяти интегрированных друг в друга систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения. 

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АЕК-971
АК-12
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЗиД
Минoбороны РФ
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