Скрытая мобилизация в России: зачем это Путину и надо ли бояться Украине (Апостроф, Украина)

Указ президента РФ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы на Украине интерпретируется в духе конспирологических теорий. Так, экс-глава СВР этой страны Николай Маломуж утверждает, что подобное решение может «свидетельствовать о попытке руководства РФ провести скрытую мобилизацию для военной агрессии».

Зачем в России проводится призыв военнослужащих запаса

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу военнослужащих запаса. Впервые за много лет этот указ не предусматривает конкретных сроков сборов, что может свидетельствовать о попытке руководства РФ провести скрытую мобилизацию для военной агрессии против соседних стран, в частности, против Украины. Следует ли ожидать нового наступления России, "Апострофу" объяснил бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Прежде всего хочу отметить, что Владимир Путин предусмотрел не только мобилизацию по всей стране, но и проведение ряда масштабных проверочных, как они их называют, учений. Обращаю внимание, что отрабатываться будут наступательные операции, которые могут разворачиваться широкомасштабно или локально. Ответственность за их проведение будет лежать на российском Минобороны, Росгвардии и других силовых структурах. Поэтому это одновременно и мощный политический жест в сторону мира и НАТО, как глобального конкурента, а также подготовка к реальным локальным или глобальным операциям.

Это делается для того, чтобы продемонстрировать стратегическую готовность к проведению любых широкомасштабных операций - как против НАТО, так и, в долгосрочной перспективе, против Китая. Демонстрируется обновление вооруженных сил, наличие вооружения - ракет средней и малой дальности, стратегического и гиперзвукового ядерного оружия, самолетов и тому подобное. С другой стороны, Путин демонстрирует свое превосходство в противостоянии с Украиной, готовит свои войска на случай угрозы от нее, а также намекает Белоруссии, чтобы там вели "адекватно" и были более покорны.

Путин показывает, что имеет потенциал - организационный, мобилизационный, финансовый и боевой. Но поскольку эти учения будут означать мобилизацию всех ресурсов страны, они являются поводом также для того, чтобы сплотить население. Потому что военнослужащие запаса - это гражданские люди, которых проверят, готовы ли они к большим мероприятиям. Таким образом для Путина важно поддерживать соответствующие настроения среди людей, потому что других успехов у него сейчас нет - падение экономики, падение цен на энергоресурсы, мощный коронавирус, и как результат - падение рейтинга. Сейчас он пытается сплотить народ, а поддержка в данном случае - это референдум об изменениях в Конституцию РФ. Ясно, что в Кремле покажут результат голосования, который им нужен - я предполагаю, что 70 или даже 80%. И Путин получит шанс продлить срок своего правления до бесконечности.

Но чтобы для этого возникли основания, они скажут, что произошло чрезвычайно мощное объединение общества. В России часто используются военные учения, чтобы поднять боевой дух людей и заставить их поддержать главнокомандующего Путина хотя бы на короткий период. Мобилизация объединит призывников и их родственников, тезисы будут использоваться колоссальные: у нас есть угрозы, мы объединимся в едином порыве по всей России, Путин не допустит ее развала, он способен это сделать.

Но я думаю, что широкомасштабную войну Путин вести не будет - ему это не надо. Он намерен показать противникам, что имеет армаду в десятки миллионов людей. Его метод - давить экономически, политически, угрозой войны, но не начинать ее. Создавать политические силы, на которые будет делать ставку, создавать экономические теневые форматы, внедрять агентуру, формировать региональные теневые элиты, оказывать информационное воздействие. Но широкомасштабной наступательной войны против Украины или Белоруссии сейчас не будет.

Если Путин начнет наступление на Украину, то это уже будет реальная война и конфронтация не с самой Украиной, но и с НАТО, потому что Кремль выйдет на границы альянса. Плюс ко всему, Украина теперь имеет статус члена Программы расширенных возможностей, а потому НАТО уже не будет соблюдать особого нейтралитета. Мир, который до сих пор демонстративно не принимал участие в конфликте с Россией, начнет открыто объединяться против нее, все карты будут открыты, маски сброшены. Первое, что сделают, это отключат РФ от мирового рынка. Поэтому Путин не пойдет на такие шаги, разве что мы будем ослаблены, дестабилизированы, но это уже другой сценарий. А в нынешней ситуации наступление на Украину приведет к огромным потерям и конфронтации с глобальными игроками. Путин и его окружение понимают, что эту войну они не выиграют. Так может поступить только самоубийца.

Кроме того, широкомасштабная война с Украиной и Белоруссией не будет поддержана большей частью российского общества. Оккупацию Крыма поддержали, потому что он всегда был "русским", как они говорят. Конфликт с Украиной в Донбассе Кремль выдает за гражданскую войну. А широкомасштабные боевые действия будут означать колоссальные жертвы - и не будет оснований, чтобы пояснить их перед русскими. Путин постоянно обращается к риторике Второй мировой, или как он ее называет Великой Отечественной войны. Но это совершенно разные вещи. В то время добровольцы шли воевать против нацистской Германии независимо от команды из Москвы. Теперь же речь будет идти об откровенном захвате чужих территорий.

Если же представить себе, что Кремль решится на войну, то большая часть российской элиты выступит против, как выступили известные ученые и артисты - и даже некоторые отставные военные против оккупации Крыма и войны в Донбассе. Но теперь протесты станут более массовыми. Тезис о том, что "мы собиратели земель русских" уже не сработает. Против этого выступит Союз солдатских матерей и многие представители местных элит. Поднимутся национальные меньшинства - Татарстан, Кавказ и республика Марий Эл, например, уже кипят. Да и Чечня находится не только под Рамзаном Кадыровым. Национальные элиты не захотят воевать, некоторые готовы уже сейчас бороться против режима. Если Кремль решится на широкую наступательную операцию, это может быть конец Путина и внутренняя революция. В Москве это просчитывают.

Поэтому считать, что Путин пойдет сейчас на нас войной, несколько наивно. Конечно, и украинские министерства, и американские чиновники делают определенные заявления на упреждение. Сейчас россияне действительно отрабатывают захват Северо-Крымского канала и прокладку коридора в Крым из Мариуполя, десант на побережье Азовского моря. Но это только потому, что они рассматривают различные сценарии - так же, как они готовили различные сценарии для оккупации Крыма с 1992 года, и использовали один из них в удобный момент. Очередной удобный момент может возникнуть, если в украинском обществе будет дестабилизация, на Банковой разбалансируют элиту и силовые структуры. Когда Кремль увидит, что нет единства общества, государства, силового сектора, разведывательного сектора, тогда возможно развертывание сценария дальнейшей дестабилизации, например, южные регионы начнут просить у Кремля о какой-то помощи. На сегодня предпосылок для этого пока нет.

Но нынешняя украинская власть не имеет средств консолидации, непрофессионально пытаясь сформировать региональный и общественный консенсус, а также модель развития вооруженных сил Украины. Скажем, Россия создает ракеты и самолеты 5-го и 6-го поколения, а мы не можем взять поставить в войска танк "Оплот" или обеспечить работу КБ "Луч". Нам надо формировать свою позицию. А мы просто смотрим - "а если Путин нападет?". Конечно, угрозы надо оценивать. Но главный вопрос - как мы будем готовы к этому. Дадим ему повод для нападения или не дадим вообще. В 2014 году к власти пришли непрофессионалы, которые не смогли объединить ресурсы для обороны и безопасности. Сейчас надо учитывать тот негативный опыт и не допустить повторения.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки, специально для "Апострофа"

Николай Маломуж