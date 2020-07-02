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WarSpot

Вертолёты из-под полы

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Источник изображения: warspot.ru

Подделки — привычная вещь для человечества, но на этот раз дело дошло до авиационной техники. Вчера, 30 июня, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что в Молдове правоохранители обнаружили подпольный цех по сборке вертолётов.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики Молдова указывают, что после сборки вертолёты нелегально продавались в страны постсоветского пространства. Сборочный цех находится в одном из населённых пунктов Криулянского района. По своей конструкции летательные аппараты схожи с семейством вертолётов Ка-26.

Поддельные вертолёты в процессе сборки

Источник изображения: tass.ru

«В ходе обыска на производственных линиях сегодня обнаружено более 10 вертолётов, находящихся на разных этапах готовности. Производство велось без необходимых разрешений и документов о происхождении деталей и оборудования», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики Молдова.

Ка-26 — советский многоцелевой вертолёт, разработанный в ОКБ Камова. Серийное производство велось в период с 1969 по 1985 год на авиационном заводе в Улан-Удэ и авиационном заводе в Кумертау. Всего было построено 816 вертолётов, 257 из которых поставили в 14 стран мира.

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Страны
Молдавия
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