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Военное обозрение

Десантники США осуществили массовую высадку на Гуаме

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Источник изображения: topwar.ru

Растущая напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе заставляет США показывать силу своему противнику – Китаю. С этой целью проведена высадка американских войск на остров Гуам.

Как известно, именно на Гуаме расположены важнейшие американские базы в этой части Тихого океана. Крупнейший из Марианских островов, Гуам имеет статус неинкорпорированной организованной территории США. Реальная боевая высадка американских войск на Гуам имела место в далеком 1944 году в рамках Гуамской операции: тогда американской морской пехоте предстояло освободить остров, захваченный японцами в 1941 году. Спустя 76 лет масштабная высадка повторилась уже в виде военных учений.

Дивизия для действий на Тихом океане

Для участия в учебной десантной операции были задействованы подразделения 25-й дивизии ВС США, дислоцирующейся на Аляске. Десантникам предстояло высадиться на острове с самолетов C-17 Globemaster III. Самолеты с десантниками на борту вылетели с базы Эльмендорф-Ричардсон, что на Аляске, неподалеку от Анкориджа. Именно здесь базируется 4-я бригадная группа 25-й дивизии, которая и участвовала в учениях.

Кстати, 25-я пехотная дивизия американской армии имеет неофициальное название «Тропическая молния». Ее боевой путь неразрывно связан с Тихим океаном: сформировали дивизию в октябре 1941 года на Гавайях, впервые участвовать в боях ей пришлось во время операции за Гуадалканал на Соломоновых островах в январе 1943 года, а затем дивизия воевала на Филиппинах, несла оккупационную службу в Японии, участвовала в военных операциях США на Корейском полуострове, во Вьетнаме и в Камбодже. Отдельные подразделения дивизии воевали в Ираке и Афганистане. В настоящее время дивизия включает 1-ю механизированную бригаду «Арктические волки», 2-ю легкую пехотную бригаду «Воины», 3-ю легкую пехотную бригаду «Бронкос» и 4-ю воздушно-десантную бригаду «Спартан», а также бригаду армейской авиации и 25-ю бригаду тылового обеспечения.

Источник изображения: topwar.ru

Высадка десантников с самолетов

Для учебной операции на Гуаме дивизия задействовала пять самолетов С-17. Рано утром 30 июня 2020 года десантники высадились из самолетов и приступили к отработке действий по освобождению аэродрома на базе ВВС Андерсен. Командовавший десантниками полковник Кристофер Ландерс из 4-й воздушно-десантной бригады так охарактеризовал учения:

Этот сценарий проверил нашу способность выполнять реальные миссии и продемонстрировал, что мы можем развернуться в Тихоокеанском регионе в любой момент.

Военные учения как демонстрация силы Китаю

Военный аналитик Джозеф Тревитик из The Drive подчеркивает важность подобных учений для противостояния наращиванию военной мощи Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как известно, КНР создает искусственные острова в Южно-Китайском море, используя их как военные базы. Эти действия вызывают большую настороженность других государств региона и Соединенных Штатов.

Беспокоит американское руководство и не меняющаяся позиция Китая в отношении Тайваня. Поэтому Вашингтону было так важно показать своему вероятному противнику, что при необходимости он легко может перебросить не только корабли или самолеты, но и воздушно-десантные войсковые части на Тихий океан, за тысячи километров от их баз в Северной Америке.

Источник изображения: topwar.ru

Американские десантники отрабатывают действия по захвату объекта

Экспедиционная война является одним из компонентов стратегии Пентагона в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Американские военные должны обладать навыками по молниеносному захвату стратегически важных объектов, включая небольшие аэродромы, военные базы и укрепления противника, а также строить собственные укрепленные сооружения в кратчайшие сроки, чтобы закрепляться на захваченных плацдармах.

Учитывая, что для развертывания воздушно-десантных подразделений не требуется даже задействовать корабли ВМС США, подобные операции выглядят для американского военного ведомства еще более привлекательно. Поэтому Джозеф Тревитик делает вывод о том, что подобные учения в Тихом океане будут проводиться в обозримом будущем все чаще.

Вот так выглядит высадка американских десантников:

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Продукция
C-17
C-27J
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2020-й год
Арктика
Военные учения
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