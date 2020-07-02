Командующим ВС Грузии стал генерал майор Матиашвили

Тбилиси. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Новым командующим Вооруженных сил Грузии назначен генерал-майор Георгий Матиашвили, он сменил на этом посту генерала Владимира Чачибая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду на торжественной церемонии на военной базе "Вазиани" заявила, что полностью доверяет и поддерживает нового командующего Матиашвили.

"Эта должность особенно важна сегодня, когда нарушена территориальная целостность Грузии", - заявила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что ВС Грузии имеют большую поддержку со стороны стран партнеров, которые способствуют укреплению обороноспособности страны.