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Интерфакс-АВН

Командующим ВС Грузии стал генерал майор Матиашвили

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Военнослужащие ВС Грузии
Военнослужащие ВС Грузии.
Источник изображения: https://sputnik-georgia.ru/

Тбилиси. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Новым командующим Вооруженных сил Грузии назначен генерал-майор Георгий Матиашвили, он сменил на этом посту генерала Владимира Чачибая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду на торжественной церемонии на военной базе "Вазиани" заявила, что полностью доверяет и поддерживает нового командующего Матиашвили.

"Эта должность особенно важна сегодня, когда нарушена территориальная целостность Грузии", - заявила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что ВС Грузии имеют большую поддержку со стороны стран партнеров, которые способствуют укреплению обороноспособности страны.

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Грузия
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