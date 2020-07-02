Американский чиновник назвал условие применения военной силы против Ирана

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В США в очередной раз подняли вопрос о том, как «противостоять» Ирану. По словам специального представителя США по Ирану Брайана Хука, власти США готовы рассмотреть любые варианты развития событий – вплоть до военных действий. При этом г-н Хук назвал условие, при котором Вашингтон готов использовать против Тегерану военную силу.

По словам американского чиновника, такая сила будет применена Соединёнными Штатами в случае, если Иран попытается стать обладателем ядерного оружия.

Здесь важно отметить, что такого рода заявление сделал официальный представитель страны, которая сама вышла из договорённостей, направленных на то, чтобы Тегеран прекратил любые действия в сфере обогащения урана до «оружейных» значений.

Напомним, что то многостороннее соглашение готовилось в течение нескольких лет – велась сложнейшая дипломатическая работа при участии Российской Федерации. Но США, выйдя из договора, фактически сделали всё, чтобы и Иран в конечном итоге отказался от своих обязательств. Также нужно отметить, что при выходе из соглашения Вашингтон ещё и ввёл санкции.

Хук заявил, что сегодня «видна решительность президента Трампа по недопущению такой ситуации, когда Иран вошёл бы в список ядерных держав».