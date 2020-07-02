В США перенесли начало лётных испытаний боевой лазерной установки

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В ВВС США сделали заявление по поводу программы развития боевого лазерного оружия авиационного базирования. Такого рода разработки в Штатах ведутся уже несколько лет, но пока разработчики не вышли на приемлемый по мощности и размерам боевого лазера результат.

Теперь отмечается, что график начала лётных испытаний перспективной боевой лазерной установки вновь приходится сдвигать. По последним сведениям, начнутся такие испытания не ранее 2023 года, хотя прежде сообщалось, что первое тестирование прототипа лазера на самолёте может состояться в 2021 году. Перенесли.

Называя причины переноса, в ВВС США отмечают, что основную негативную роль сыграли пандемия и «ряд технических сложностей». Процесс работ пришлось приостанавливать на 2-3 месяца.

О какой установке идёт речь?

Ранее в ВВС США сообщали, что намереваются поставить на вооружение боевые лазерные модули, основной целью которых стала бы защита средств авиации от ракет противника. Причём, говоря о ракетах, американцы упоминали как зенитные ракеты, так и те, которые относятся к классу «воздух-воздух».

Речь о так называемой программе SHiELD, руководителем которой является Джеффри Хеггемайер. Программу пытаются воплотить в жизнь с 2013 года. Причём в ней выделяется несколько направлений. Например, компания Lockheed Martin обязалась создать мощный твёрдотельный лазер, а коллаборация Boeing и Northrop Grumman – системы управления пучком (лучом).

На данный момент Lockheed Martin создала и провела некоторые испытания наземного твердотельного лазера. Тестирование сводилось к попытке перехватить несколько ракет на военном полигоне в штате Нью-Мексико. Сообщалось, что мощность установки соответствовала значению примерно в 60 кВт. О том, как прошли испытания по перехвату ракет, в США не распространяются, что может говорить о низкой эффективности вооружения.

В то же время проходила информация о лётных испытаниях прототипа лазерной установки от Raytheon на вертолёте AH-64 Apache - в 2017 году. Но только тот лазер предназначался не для уничтожения выпущенных по вертолёту ракет, а для уничтожения наземных целей. Хотя и с уничтожением наземных целей у «детища» тоже возникли серьёзные проблемы. Бронетехника, что называется, никак не хотела этой лазерной установкой уничтожаться, а бортовая электроника - "выжигаться". Возникали проблемы уже на этапе прицеливания.

Как утверждается, сегодня в США решают проблему по созданию "компактного лазера мощностью около 500 кВт".