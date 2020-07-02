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Военное обозрение

«Россия выполняет заказы ударными темпами»: пресса США о поставках российского оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Российская оборонка способна выполнять заказы своих внешнеполитических партнеров ударными темпами, что дает ей значительное преимущество в сфере военно-технического сотрудничества.

Как отмечает Military Watch (США), Москва на фоне обострения приграничного конфликта с Китаем уже обязалась поставить Нью-Дели в кратчайшие сроки системы ПВО С-400. В аналогичном, «авральном» режиме, она способна предоставить индийским военным 33 истребителя МиГ-29UPG и Су-30МКИ. Как полагает указанное издание, данные машины могут быть переданы уже до конца текущего года.

С его слов, Кремль, работая в сжатые сроки, выгодно отличается от Парижа. 36 самолетов Rafale не могут попасть к заказчику достаточно долгое время.

Франция оказалась чрезвычайно медленной в поставке самолетов. Через четыре года после подписания первого контракта Индия еще не развернула ни одной оперативной эскадрильи

- указывает СМИ, отмечая, что причиной данной задержки являются «небольшие масштабы производства и общая неэффективность французского оборонного сектора, особенно в сравнении с Россией или Соединенными Штатами».

И это при том, что ВПК Франции явно «задирает» ценник. Так, Rafale обходится в 240 млн долл., в то время как американский F-35A – на 50% дешевле, а российские тяжеловесные Су-30МКИ предлагаются со стоимостью, в несколько раз меньшей.

Вероятно, это подорвет дальнейшие закупки Rafale, а Индия вместо этого будет стремиться производить российские самолеты МиГ-35 поколения «4++» в аналогичной весовой категории и с сопоставимым лицензированием производства, однако с гораздо более быстрыми поставками и по гораздо более низкой цене

- делает вывод Military Watch.

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
F-35A
Rafale
МиГ-35
Небо РЛК
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
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