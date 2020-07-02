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Военное обозрение

В Индии: Франция осуществит поставку нескольких истребителей Rafale раньше обозначенных сроков

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Источник изображения: topwar.ru

Индийские СМИ публикуют заявления о том, что из Нью-Дели (после приграничной стычки между индийскими и китайскими военнослужащими) обращения по поводу «ускорения» поставок военной техники и вооружений исходили не только в адрес России, но и других партнёров в военно-технической сфере. Как пишет The Week, такое обращение было направлено и во Францию.

Как сообщается в упомянутом СМИ, Франция «приняла во внимание опасения Индии» и решила направить раньше обозначенных сроков шесть истребителей Rafale – после тех четырёх, которые должны прибыть в Индию, начиная с 27 июля текущего года.

Ресурс PTI при этом заявляет, что Франция уже направила в Индию вооружения к истребителям «Рафаль». Речь идёт о ракетах класса «воздух-воздух» «Метеор». Это ракеты, которые европейских производитель относит к ракетам большой дальности - около 120 км. Наведение комплексное: ИНС/радиокоррекция/АРГСН.

Тестирование ракет в 2019 году:

В The Week отмечено, что для Индии крайне важно получить ракеты с такой дальностью, чтобы «иметь возможность создать паритет на границе с Китаем».

В то же время отмечено, что в 2019 году Китай начал вооружать свою авиацию (J-11) новейшими ракетами PL-15. В КНР заявляют, что ракета способна поражать воздушные цели на дистанции до 200 км. Однако против маневренных истребителей такие ракеты не подходят, потому главными целями их обозначаются самолёты разведки и топливозаправщики.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Франция
Продукция
J-11
Rafale
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