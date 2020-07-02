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Экспорт С-400 из Турции другим странам без разрешения России назвали невозможным

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Зенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400.
Источник изображения: Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) назвала экспорт С-400 из Турции другим странам без разрешения России невозможным. Об этом заявила официальный представитель службы Мария Воробьева, передает «Интерфакс».

Как пояснила Воробьева, в подобном случае покупатель российской техники обязан предоставить России сертификат конечного пользователя. Таким образом, передача оружия другим странам без российского разрешения невозможна.

Ранее издание Defense News сообщило, что США хотят выкупить у Турции российские ЗРК С-400, что позволит Анкаре принять участие в программе создания американских истребителей F-35. По их информации, соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год предложил сенатор Джон Тьюн.

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов, половину покроет российский кредит. Поставки в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.

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