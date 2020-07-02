Каир: Турции в Ливии не бывать

Египетский политик и писатель Усама аль-Энези предупреждает, что Эрдоган, оккупировав Ливию, хочет вернуть «Братьев-мусульман» к власти в Египте

Уже в ходе Второй мировой войны политико-религиозная панисламская ассоциация «Братья-мусульмане» стала первым в Египте и на Ближнем Востоке объединением, которое использовало акты террора и насилия в качестве политического давления на власть. Всплеск терактов и насилия произошел в 1946–1948 годах. Тем не менее в 2011-м «Братья-мусульмане» создают в Египте политическую партию, которая получила название Партия свободы и справедливости. Одним из ее лидеров стал Мухаммед Мурси.

В 2012 году Мурси одержал победу на выборах президента Египта, но через год был отстранен от власти египетскими военными на фоне массовых протестов против его правления. Кстати, решением Верховного суда РФ в феврале 2003 года организация «Братья-мусульмане» признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России.

Радикальный ислам как верный путь к нефтегазовому изобилию

Еще в 2013 году Турция совместно с Катаром успешно добивалась признания «Братьев-мусульман», находящихся тогда у власти в Египте, со стороны США и Западной Европы. Но через год при поддержке Саудовской Аравии ливийский фельдмаршал Хафтар начал свою операцию «Достоинство», которая свела на нет влияние протурецких «Братьев-мусульман» в Ливии. В это же время в результате военного переворота был свергнут и президент Египта Мурси, пришедший к власти на плечах «Братьев». Но радикальный ислам никогда не приветствовался Каиром. Впрочем, как и Анкарой. Разыграть эту карту в беспризорной Ливии сегодня пытается Турция.

“ «Если Турция тронет «Джуфру», мы введем войска в Ливию».

Мохаммед Кашкуш, генерал-майор вооруженных сил Египта ”

Напомним, что войну в Ливии сейчас ведут две силы – заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) под управлением Фаиза Сараджа и Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. На востоке страны в Тобруке заседает палата представителей и действует свое «временное правительство». ПНС получает огромную военную поддержку со стороны Турции, которая перебрасывает в Ливию не только оружие и наемников-исламистов из Сирии, но и подразделения турецких спецсил. Только благодаря турецкой помощи силы ПНС смогли положить конец 14-месячной осаде Триполи Хафтаром. Армия последнего отступила к городу Сирт и району Эль-Джуфра. Линия Сирт – Эль-Джуфра считается воротами в район «нефтяного полумесяца».

Не случайно наступая на горло любым переговорам, президент Турции откровенно признался: «Теперь цель – захватить всю территорию Сирта. Это участки с нефтяными скважинами, это очень важно». Причем, вероятно, идя ва-банк или блефуя, Эрдоган делает вид, что готов драться хоть с чертом. А почему нет? Сильнейшая армия мусульманского Востока, член НАТО и прочая, прочая, прочая.

«Красная линия» египетской армии

В Каире возможный захват формированиями ПНС Сирта и авиабазы «Джуфра» назвали «красной линией» для египетской армии.

Об этом недавно заявили официальные лица в Египте. Там однозначно предупредили ПНС и в первую очередь Эрдогана, что пересечение «красной линии» исламистами приведет к вторжению армии крупнейшей арабской республики.

ПНС Ливии во главе с Фаизом Сараджем должно «знать свое место», заявил официальный источник в Министерстве иностранных дел Египта, комментируя жесткие высказывания представителей Сараджа в адрес президента Арабской Республики Египет (АРЕ) Абделя Фаттаха ас-Сиси. «Они должны знать свое место, понять реальность своих размеров в Ливии и знать, с кем они разговаривают. Египет проявляет большое терпение, но он будет чрезвычайно твердым перед лицом любого нарушения или попытки посягнуть на его национальные интересы и безопасность», – сказали во внешнеполитическом ведомстве АРЕ.

Президент Египта считает, что его страна имеет законное право вмешиваться в дела Ливии, где формируется очаг террористической угрозы, и приказал армии подготовиться к выполнению миссий в случае необходимости. «Любое прямое вмешательство египетского государства теперь приобрело международную легитимность», – отметил Абдель Фаттах ас-Сиси, добавив, что Египет сталкивается с прямыми угрозами от «террористических наемников», поддерживаемых зарубежными странами.

Подтверждая свои угрозы, ВВС Египта уже побывали в ливийском небе с «боевой миссией». Речь шла пока об «ознакомительном» полете. Неофициально распространялась информация о полете нескольких многоцелевых истребителей F-16 ВВС Египта в сторону ливийского портового города Мисрата на крайнем северо-западе североафриканской страны. Этот порт стал главным перевалочным пунктом для оружейных поставок из Турции.

Дальше больше. По неподтвержденной официальными источниками информации, F-16 Египта совершили совместный полет с воздушными танкерами ВВС Объединенных Арабских Эмиратов.

Несомненно, предупреждения Египта не пустая угроза для ПНС и Турции. По словам президента Египта, Каир готов помочь ливийским братьям и египетские войска выдвинутся в Ливию, если их об этом попросят. Он также добавил, что Египет готов тренировать и вооружать ливийские племена против иностранного вмешательства. В ходе смотра подразделений ВВС Западного военного округа президент призвал вооруженные силы страны быть готовыми «выполнить любую миссию» в пределах или за пределами египетских границ.

Кто даст по рукам Турции

Очевидно, что в Ливии ширится военное противостояние между Турцией и опекаемым ею ПНС и Хафтаром, которого поддерживает не только ряд арабских стран Ближнего Востока, но и большинство гигантов Евросоюза, а также Россия. Германия, Франция и Италия призвали стороны вооруженного конфликта в Ливии к прекращению боевых действий. В совместном заявлении Министерств иностранных дел трех европейских стран говорится, что в связи с ухудшением ситуации в Ливии и риском усиления напряженности в Северной Африке Берлин, Париж и Рим настаивают на немедленном и безоговорочном прекращении огня, а также приостановке наращивания военных сил на всей территории страны.

Но как показывают последние события, тем более «усиленные» тактическими промахами Хафтара, Эрдоган уверился в своей безнаказанности, все увеличивая военные поставки на территорию Ливии.

По сообщениям СМИ, Турция уже послала в Ливию тысячи сирийских боевиков из состава «Дивизии аль-Мутасим», «Бригады Султан Мурад», «Сукур аль-Шамаль» (запрещены в РФ) и других группировок, действующих на северо-западе Сирии. Установившийся в сирийском Идлибе режим прекращения огня (согласно договоренностям России и Турции) Анкара успешно использует для переброски сил из Сирии в Ливию. Кроме боевиков и крупных партий вооружений (БМП ACV-15, 35-мм зенитные установки, гаубицы T-155 Firtina), Турция уже перебросила в Триполи «военных советников». Как сообщают арабские СМИ, это офицеры армейского спецназа, а также группа сотрудников Национальной разведывательной организации Турции.

Достаточные силы для продолжения раздувания пожара гражданской войны на территории Ливии с прицелом переноса ее на территорию соседних государств. Это в принципе и подтверждает профессор по вопросам национальной безопасности Военной академии им. Насера (Каир) генерал-майор вооруженных сил Египта Мохаммед Кашкуш. Он уверен, что Турция нацелена на контроль над всеми основными военными базами в Ливии. Анкара уже взяла под свой фактический контроль авиабазы «Митига» и «Аль-Ватия», а также военные объекты в портовом городе Мисурата на северо-западе североафриканской страны, ставшем основным перевалочным пунктом для переброски Турцией на ливийский фронт сирийских боевиков и ударных систем. Теперь Эрдоган нацеливается на авиабазу «Джуфра», расположенную в центральной части арабской республики.

А дальше уже можно будет «засорять» египетскую территорию исламскими радикалами.

И все же многое здесь будет зависеть от позиции США. Год назад сообщалось, что администрация президента Трампа намерена объявить исламистское движение «Братья-мусульмане» террористической организацией. Это означало бы экономические санкции и запреты на поездки в США для членов старейшей исламистской организации Египта, у которой более миллиона последователей по всему Ближнему Востоку. Это решение было принято после визита президента Египта ас-Сиси в Белый дом. Тем не менее газета New York Times пишет, что это решение администрации Трампа внесло раскол между Белым домом – с одной стороны и Пентагоном и Госдепартаментом – с другой. Действительно, там, где льется кровь, всегда можно поживиться. Не зря же американцы убили полковника Каддафи.

Сергей Лебедев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (837) за 30 июня 2020 года