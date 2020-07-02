Храм войны, храм памяти

По замыслу создателей главный собор Вооруженных сил станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших в Великой Отечественной войне

У каждого из нас своя дорога к храму. Один совершает этот путь еще в раннем детстве или отрочестве, другой – в преклонном возрасте. Есть и те, кто так и не проделает его никогда. Вера – сугубо личная и глубоко индивидуальная сторона жизни. Но для военного человека – особая. Как говорят фронтовики, в окопах на войне атеистов не было. Более того, для человека в погонах Вера и Отечество – понятия неразделимые. Поэтому создание Главного храма Вооруженных сил, освящение которого состоялось 14 июня 2020 года, – событие, безусловно, неординарное. Как родилась идея его возведения, как она была воплощена и насколько все это изменит жизнь российского воинства?

Решение о строительстве Главного храма Вооруженных сил России в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» приняли в 2018-м. 19 сентября того же года Святейший Патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора в честь Воскресения Христова.

Синтез искусств

Особо выделим, что собор, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, возведен на общие пожертвования и на средства, которые собрали сами военнослужащие.

“ Что касается мозаики с изображением Путина, Шойгу и Сталина, то она была изготовлена, но осталась в художественной мастерской, опять же по решению худсовета ”

Вообще традиция строительства воинских церквей уходит в глубь времен, а история храмов в честь военных побед насчитывает несколько столетий. Храм является первым в истории РФ Главным православным собором Вооруженных сил Российской Федерации. Его возвели в рекордно короткие сроки – за полтора года, и он станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной битвы в истории человечества.

Когда впервые видишь храм, подъезжая к нему по Минскому шоссе, то кажется, что он словно нарисован на картине и парит в облаках, настолько неожиданно его появление за стеной леса и настолько быстро вознесся он ввысь в столь короткое время. Еще год назад здесь ничего не было. Но место, где его возвели, не случайное. Именно тут, под Кубинкой в 1941 году располагался штаб Западного фронта. На этом рубеже войска Красной армии держали оборону Москвы. И вот теперь в голубом поднебесье золотые купола, а необычный архитектурный стиль храма поражает воображение, наполняет душу торжеством.

Председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, ключарь патриаршего собора Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации епископ Клинский Стефан считает, что собор – уникальное архитектурно-художественное сооружение и по своему статусу наделен большим функционалом. В нем военнослужащие будут проходить обряд крещения, участвовать в богослужениях, причащаться...

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«Главный храм Вооруженных сил станет духовным и сакральным центром нашего государства, – говорит Стефан, будет доступен для всех прихожан, каждого человека, независимо от его вероисповедания».

По своим архитектурным и художественным особенностям этот патриарший собор построен в византийском стиле. В нем шесть пределов: пять – в верхней части храма и один – в честь благоверного князя Владимира – в нижней. Четыре престола посвящены небесным покровителям видов и родов войск ВС РФ: святому благоверному князю Александру Невскому – покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии – покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному – покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре – покровительнице РВСН.

«Икона Спас Нерукотворный была пожертвована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, – поясняет Стефан. – А главные иконы видов и родов войск прошли через все воинские части и гарнизоны, наши военные объекты за границей, где военнослужащие прикладывались к этим святыням. В нижнем храме находится мощевик с частицами мощей небесных покровителей ВС РФ».

Следуя традициям, здесь размещены также иконы покровителей российских воинов и геральдические знаки. Главный храм украшен росписями с батальными сценами из военной истории и текстами из Священного Писания. В художественном оформлении приняли непосредственное участие всемирно известные живописцы и специалисты Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Сохранение и воспроизведение в художественных образах исторической памяти народа стало основной задачей большого коллектива авторов. Храмовый комплекс в совокупности сегодня представляет синтез современного искусства: мозаика, скульптура, керамика, живопись, витражи в едином ансамбле.

Кроме того, храм отличают многообразие новых композиционных решений и художественных приемов, сочетание различных материалов и техники, виртуозность исполнения и безупречное качество произведений. Над его строительством и созданием были задействованы более четырех тысяч человек.

Размеры и символы

И все же почему храм создан, образно говоря, в стиле милитари, насколько оправданно такое решение?

«Цвет у собора кажется несколько зеленоватым, но он скорее бронзово-медный. Потому что это храм Вооруженных сил, – поясняет главный архитектор Главного храма Вооруженных сил Дмитрий Смирнов. – Мы специально выбрали такие оттенки, как цвет бронзы и меди, из них изготавливались памятники и скульптуры. А стиль – русско-византийский, в котором традиционно делались русские храмы и памятники, он наиболее традиционен для Русской православной церкви».

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Идея отразить в архитектурных пропорциях символы Победы принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу: очень важно было добиться того, чтобы каждая деталь свидетельствовала о подвигах и событиях военного времени.

Высота храма – 96 метров. Диаметр барабана главного купола – 19 метров 45 сантиметров, купола – 22 метра 43 сантиметра. Мы не случайно приводим эти цифры, поскольку они несут высокую символику. 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Высота звонницы – 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Площадь мозаики в интерьере – 2644 квадратных метра, что соответствует числу полных кавалеров ордена Славы. Много и других подобных параллелей.

«Впервые в истории воплощена уникальная архитектура храма из металла и стекла, – продолжает Дмитрий Смирнов. – Снаружи стены декорированы бронзовыми горельефами со сценами эпизодов войны, выполненными скульптором Салаватом Щербаковым. В утверждении основных композиций храма принимал решения художественный совет. Что касается мозаики с изображением Путина, Шойгу и Сталина, то она была изготовлена, но осталась в художественной мастерской, опять же по решению худсовета. Из новых технологий, которые использовались, – гальваностегия (художественное выращивание меди)».

Строительством храма руководили и приняли непосредственное участие в его возведении представители военно-строительного комплекса Министерства обороны. Благодаря этому удалось реализовать идею в очень жесткие временные сроки. Как видим, военные строители могут быстро возводить не только мосты, переправы, железные дороги, госпитали, но и храмы.

Дорога памяти

Все люди смогут приходить сюда, чтобы помолиться и просто посмотреть на это уникальное сооружение: храм открыт для массового посещения с 25 июня. Но больше всего тут, видимо, будет военнослужащих, поскольку храм – это еще и своеобразный просветительский центр для людей в погонах, сотрудников правоохранительных органов, всех силовых структур. Место, где все мы должны вспомнить свою историю – историю государства Российского, которая состояла из постоянных сражений и побед за национальную независимость.

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Вокруг собора расположена галерея «Дорога памяти», что является своеобразной данью поклонения тем людям, которые отдали свои жизни за наше будущее в годы Великой Отечественной войны.

«В храме будут совершаться ежедневные богослужения, – говорит ключарь патриаршего собора Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации епископ Клинский Стефан. – Большинство священнослужителей в прошлом военнослужащие. А «Дорога памяти» – проект, не имеющий аналогов в мире. Это не просто музей и мемориальный комплекс – это галерея живой истории, которая хранит судьбу и имя каждого, кто привел нашу страну к Победе, память о каждом дне войны».

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Длина музейного комплекса – 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной, на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту – подробную историю каждого дня войны.

Над этим масштабным проектом больше года работали Департамент культуры Минобороны России, ученые из Института военной истории, ведущие дизайнеры и специалисты в области музейных технологий. Каждый из 35 залов галереи отличается формой подачи и драматургией, с помощью интерактивных средств посетители смогут менять окружающую обстановку, получать доступ к редким видео-, кино- и аудиоматериалам Великой Отечественной. Налицо реальный эффект полного погружения в ключевые эпизоды войны. Из основных музейных фондов для создания экспозиции было передано 4360 предметов. Среди них боевые знамена, оружие, кисеты, полевые сумки, шлемы, портсигары, ножи и фуражки, фрагменты стены Рейхстага с автографами советских воинов, многое другое.

Главный элемент комплекса – фотогалерея «Река времени» с информацией о фронтовиках, партизанах, жителях блокадного Ленинграда, тружениках тыла. Здесь более 30 миллионов имен. Этот виртуальный архив участников войны с информацией о месте рождения, службы и наградах пополняется ежедневно. Фотографии и сведения о своих воевавших родственниках каждый гражданин России может загрузить в специальном разделе на сайте Министерства обороны. Сравнив полученные данные с архивами, их внесут в общий список и разместят в галерее.

«Дорога памяти» – бессрочный проект, ресурс которого постоянно обновляется новыми сведениями, это уникальная интерактивная площадка для создания истории миллионов российских семей.

Интересно, что для чугунных плит крылец храма использовался сплав, в который включили металл из переплавленного оружия вермахта и танковых траков (порядка полутонны). А в одном из разделов экспозиции выставлены фуражка Адольфа Гитлера, его китель, туфли, которые были найдены в рейхсканцелярии в 1945 году, и сувенирный глобус – подарок будущему «завоевателю мира» от Бенито Муссолини.

В храме будут обучаться военные священнослужители, помощники командиров по работе с верующими военнослужащими, заместители по работе с личным составом. Как сказал ключарь храма отец Стефан, все то, что здесь будет происходить, можно считать началом нашего духовного возрождения. Россия как страна должна стать светочем для многих и многих людей, которые сейчас находятся в состоянии выбора, духовного пути в первую очередь.

«Если храмы строятся для того, чтобы в них молились, то наша государственность построена таким образом, чтобы люди в ней научились любить друг друга, – убежден Стефан. – Главный храм ВС РФ – это еще и напутствие будущим поколениям о том, что Россию нельзя победить, Россию нужно уважать и устремляться к ней духовными очами. В святой Руси есть то, что может объединить людей доброй воли разных национальностей, религий, цвета кожи».

Как уже отмечалось, храм очень притягивает взор своей оригинальной архитектурой, строгостью, ярким внутренним убранством. Но я бы сказал еще так: чем более строг и монументален он снаружи, тем милее сердцу внутри. Притягательный, возвышенный, дарящий силу, надежду и любовь. Неудивительно, что выходишь из него окрыленным, чувствуя прилив новых сил. Потому в этом храме можно и нужно побывать каждому.

От редакции

Мы бы предпочли, чтобы сперва ресурсы и деньги были потрачены на новую Победу страны в нынешней гибридной мировой войне. Чтобы сначала РФ опять обрела возможность производить передовую микроэлектронику (каковая отрасль в стране убита), современные двигатели и обрабатывающие центры, снова научилась делать подшипники и спецсталь для них. Чтобы избавилась от позорной сырьевой зависимости. Запустила бы все десять спутников системы оповещения о ракетном нападении «Купол», а не четыре, как нынче. А уж потом воздвигала бы полные символизма, роскошные храмы.

Строительство пышных церквей и вечное празднование 1945 года – признак не возрождения, а вырождения. Попытка победами прошлого скрыть провалы и застой в настоящем. «Хорош» был бы Иосиф Сталин, если бы вместо передовой промышленности в 30-е годы занимался беспрестанным отмечанием победы над Наполеоном в 1812 году и возведением монументов в честь оной. Его же незадачливые преемники сегодня тратят миллиарды на мистику и числовую магию в стиле Дэна Брауна. Собственно, Победу 1945 года давно разменяв на Куршавель и золотые унитазы. Оставив от СССР-победоносца лишь его бледную тень.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (837) за 30 июня 2020 года