Рой истребителей в действии

Военно-космические силы России провели удачный эксперимент

Россия провела эксперимент по применению стаи истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57. Об этом сообщил ряд российских СМИ со ссылкой на информагентство ТАСС. Отмечалось, что эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в стае была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57.

От каре до роя

Военные анналы знают немало построений, которые в тех или иных ситуациях если не приводили к победе, то позволяли обойтись малой кровью. Вспомните греческую фалангу или суворовское каре. Почти за столетнюю историю военная авиация также может похвастаться своими достижениями в области воздушного боя. О тройках, пятерках или свободной охоте рассказывали немало асов Второй мировой войны.

Тактическое построение боевого порядка, который летчики называют стаей или роем, считается новым словом в отечественной военной авиации.

В ходе нанесения удара роем ведется информационный обмен между истребителями в режиме реального времени: информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные датчиков как собственных, так и других бортов. Применение стаи, действующей в едином информационном пространстве, существенно повышает эффективность выполнения боевых задач.

“ Впервые рой истребителей применили в Советском Союзе более тридцати лет назад. Первенцем стал тяжелый перехватчик МиГ-31М ”

Эксперты считают, что это демонстрация цифровых возможностей. Ведь нынешние испытания проходили в рамках внедрения в Вооруженных силах России единой системы тактического управления. Как результат – эта система имеет много разных подуровней, которые позволяют объединять в единое информационное пространство различные военные единицы.

В частности, сообщается, что оператор, который находится на земле, с помощью планшета и лазерного дальномера может выбрать самолет, посмотреть его боезапас и указать, какой бомбой ударить по цели. Координаты придут на самолет, который находится в воздухе, пилоту достаточно выйти в район применения оружия и компьютер подскажет, когда нажать кнопку.

Су-57 – это сегодня наиболее информационно насыщенная машина. Она позволяет не только обнаруживать цели, но и перераспределять задачи для других самолетов группы. Никто не скрывает, что подобные испытания уже отрабатывались в Сирии. Речь идет о совместном полете «сушки» с беспилотным роботом «Охотник».

Добавим, что подобные работы ведутся и в США. В частности, здесь в стаи пытаются собрать новейшие F35. Тем не менее, как отмечают ряд экспертов, пока ни России, ни США не удалось построить подобную единую информационную систему управления всеми видами войск из-за трудностей в создании единого формата данных для разных видов и родов вооруженных сил.

Стоит уточнить, что сегодняшняя боевая стая из Су-57 и Су-30 – это возвращение к советским истокам. Теперь важно получить еще и современный самолет дальнего радарного обнаружения и управления (ДЛРОиУ) на смену устаревшим А-50. И тогда можно уже говорить о надежности нашей стаи. Об этом мы расскажем в ближайшем номере «ВПК».

МиГ-31 – отец тактического построения ВКС

Впервые рой истребителей применили в СССР более тридцати лет назад. Первенцем стал тяжелый перехватчик МиГ-31М (серийное производство с 1979 года, в РФ больше не производится) с его дальнобойными ракетами. Тогда стая состояла из четырех машин, охватывавших по фронту пространство 800–900 километров. В кабине двуместного истребителя устанавливали индикатор тактической обстановки, а сами «тридцать первые» снабжались аппаратурой обмена информацией через помехозащищенные радиоканалы. Создавалось что-то вроде «боевого» вайфая, позволявшего координировать действия звена МиГ-31М из четырех машин. Самолеты в строю перераспределяли цели и координировали атаки. Впервые об этом сообщил журнал «Техника – молодежи» в мае 1991 года.

Уже тогда один из самолетов (как сегодня Су-57) выступал лидером группы, а обмен данными с наземной автоматизированной системой управления (НАСУ) тоже шел автоматически. Впрочем, стая из четырех МиГ-31М могла работать и самостоятельно. Велись работы над тем, чтобы тяжелые двухместные перехватчики работали в комплексе с летающим радаром/командным пунктом А-50 и выступать при этом командно-штабными машинами для действий истребителей других типов – Су-27 и МиГ-29.

Внешне МиГ-31 напоминал «двадцать пятый» – два киля, два скошенных воздухозаборника по бокам фюзеляжа. Но дальше начинаются различия, притом весьма существенные. Прежде всего бросалось в глаза, что в кабине МиГ-31 – два летчика, тогда как «двадцать пятый» был одноместным. Эксплуатация самолета с довольно внушительной взлетной массой на обычных аэродромах заставила изменить конструкцию шасси: впервые на истребителе применили двухколесные тележки, на которых колеса располагались так называемым разнесенным тандемом, что уменьшило давление на покрытие взлетно-посадочной полосы.

Энерговооруженность самолета (увеличили за счет установки двух модифицированных, высокоэкономичных, турбореактивных, двухконтурных двигателей Д-30, развивающих на полном форсаже тягу по 15 500 килограммов) почти на треть больше, чем на «двадцать пятом». В отличие от других перехватчиков МиГ-31 был способен несколько раз дозаправляться в воздухе от летающих танкеров, значительно увеличивая дальность и время полета.

Новый истребитель оснастили помехозащищенным комплексом, обеспечивающим надежный перехват воздушных целей. Он состоял из бортовой радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой (применена на самолете впервые в мире) теплопеленгатора для передней полусферы и индикатора тактической обстановки. Поскольку летчику стало труднее одновременно управлять машиной, вооружением и прицельно-навигационной аппаратурой, в экипаж ввели штурмана-оператора.

Кроме того, МиГ-31 оснащался аппаратурой передачи данных, предназначенной для взаимодействия групп из четырех машин в полете строем, целераспределения и координации атак. Она позволяла одновременно сопровождать до десяти целей и производить пуск управляемых ракет сразу по четырем.

В свое время по боевым возможностям у МиГ-31 не было аналогов ни у нас, ни за рубежом. Экипаж перехватчика мог, конечно, действовать в одиночку, но его главное назначение – работать группами по четыре машины под командованием самолета-лидера. При этом обмен информацией между ними и наземной автоматической системой управления производился автоматически, а все задачи, связанные с поиском целей и координацией группы, решались бортовыми средствами, постоянно принимающими сведения с земли и взаимодействующих в группе перехватчиков. Впрочем, она могла действовать и без помощи с земли, осуществляя самостоятельно контроль за защищаемым обширным воздушным коридором.

Что же касается одиночного самолета, то он был способен одновременно перехватывать несколько объектов, идущих на разных высотах, разными курсами и с различными скоростями. Хотя МиГ-31 не был самолетом маневренного боя, но выполнял все фигуры высшего пилотажа.

Этот МиГ создавался более полувека назад… еще в 1975 году. Испытания «тридцать первого» заняли несколько лет и подтвердили верность заложенных в него инженерных и военных решений. Удар роем – один из них.

Сергей Лебедев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (837) за 30 июня 2020 года