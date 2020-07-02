Войти
Военно-промышленный курьер

Рой истребителей в действии

230
1
0
Источник изображения: Коллаж Андрея Седых

Военно-космические силы России провели удачный эксперимент

Россия провела эксперимент по применению стаи истребителей Су-35 под управлением самолета пятого поколения Су-57. Об этом сообщил ряд российских СМИ со ссылкой на информагентство ТАСС. Отмечалось, что эксперимент проводился в реальных боевых условиях, в стае была задействована группа истребителей Су-35, роль командно-штабного самолета выполнял Су-57.

От каре до роя

Военные анналы знают немало построений, которые в тех или иных ситуациях если не приводили к победе, то позволяли обойтись малой кровью. Вспомните греческую фалангу или суворовское каре. Почти за столетнюю историю военная авиация также может похвастаться своими достижениями в области воздушного боя. О тройках, пятерках или свободной охоте рассказывали немало асов Второй мировой войны.

Тактическое построение боевого порядка, который летчики называют стаей или роем, считается новым словом в отечественной военной авиации.

В ходе нанесения удара роем ведется информационный обмен между истребителями в режиме реального времени: информационно-управляющая система каждого самолета автоматически обрабатывает данные датчиков как собственных, так и других бортов. Применение стаи, действующей в едином информационном пространстве, существенно повышает эффективность выполнения боевых задач.

“ Впервые рой истребителей применили в Советском Союзе более тридцати лет назад. Первенцем стал тяжелый перехватчик МиГ-31М ”

Эксперты считают, что это демонстрация цифровых возможностей. Ведь нынешние испытания проходили в рамках внедрения в Вооруженных силах России единой системы тактического управления. Как результат – эта система имеет много разных подуровней, которые позволяют объединять в единое информационное пространство различные военные единицы.

В частности, сообщается, что оператор, который находится на земле, с помощью планшета и лазерного дальномера может выбрать самолет, посмотреть его боезапас и указать, какой бомбой ударить по цели. Координаты придут на самолет, который находится в воздухе, пилоту достаточно выйти в район применения оружия и компьютер подскажет, когда нажать кнопку.

Су-57 – это сегодня наиболее информационно насыщенная машина. Она позволяет не только обнаруживать цели, но и перераспределять задачи для других самолетов группы. Никто не скрывает, что подобные испытания уже отрабатывались в Сирии. Речь идет о совместном полете «сушки» с беспилотным роботом «Охотник».

Добавим, что подобные работы ведутся и в США. В частности, здесь в стаи пытаются собрать новейшие F35. Тем не менее, как отмечают ряд экспертов, пока ни России, ни США не удалось построить подобную единую информационную систему управления всеми видами войск из-за трудностей в создании единого формата данных для разных видов и родов вооруженных сил.

Стоит уточнить, что сегодняшняя боевая стая из Су-57 и Су-30 – это возвращение к советским истокам. Теперь важно получить еще и современный самолет дальнего радарного обнаружения и управления (ДЛРОиУ) на смену устаревшим А-50. И тогда можно уже говорить о надежности нашей стаи. Об этом мы расскажем в ближайшем номере «ВПК».

МиГ-31 – отец тактического построения ВКС

Впервые рой истребителей применили в СССР более тридцати лет назад. Первенцем стал тяжелый перехватчик МиГ-31М (серийное производство с 1979 года, в РФ больше не производится) с его дальнобойными ракетами. Тогда стая состояла из четырех машин, охватывавших по фронту пространство 800–900 километров. В кабине двуместного истребителя устанавливали индикатор тактической обстановки, а сами «тридцать первые» снабжались аппаратурой обмена информацией через помехозащищенные радиоканалы. Создавалось что-то вроде «боевого» вайфая, позволявшего координировать действия звена МиГ-31М из четырех машин. Самолеты в строю перераспределяли цели и координировали атаки. Впервые об этом сообщил журнал «Техника – молодежи» в мае 1991 года.

Уже тогда один из самолетов (как сегодня Су-57) выступал лидером группы, а обмен данными с наземной автоматизированной системой управления (НАСУ) тоже шел автоматически. Впрочем, стая из четырех МиГ-31М могла работать и самостоятельно. Велись работы над тем, чтобы тяжелые двухместные перехватчики работали в комплексе с летающим радаром/командным пунктом А-50 и выступать при этом командно-штабными машинами для действий истребителей других типов – Су-27 и МиГ-29.

Внешне МиГ-31 напоминал «двадцать пятый» – два киля, два скошенных воздухозаборника по бокам фюзеляжа. Но дальше начинаются различия, притом весьма существенные. Прежде всего бросалось в глаза, что в кабине МиГ-31 – два летчика, тогда как «двадцать пятый» был одноместным. Эксплуатация самолета с довольно внушительной взлетной массой на обычных аэродромах заставила изменить конструкцию шасси: впервые на истребителе применили двухколесные тележки, на которых колеса располагались так называемым разнесенным тандемом, что уменьшило давление на покрытие взлетно-посадочной полосы.

Энерговооруженность самолета (увеличили за счет установки двух модифицированных, высокоэкономичных, турбореактивных, двухконтурных двигателей Д-30, развивающих на полном форсаже тягу по 15 500 килограммов) почти на треть больше, чем на «двадцать пятом». В отличие от других перехватчиков МиГ-31 был способен несколько раз дозаправляться в воздухе от летающих танкеров, значительно увеличивая дальность и время полета.

Новый истребитель оснастили помехозащищенным комплексом, обеспечивающим надежный перехват воздушных целей. Он состоял из бортовой радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой (применена на самолете впервые в мире) теплопеленгатора для передней полусферы и индикатора тактической обстановки. Поскольку летчику стало труднее одновременно управлять машиной, вооружением и прицельно-навигационной аппаратурой, в экипаж ввели штурмана-оператора.

Кроме того, МиГ-31 оснащался аппаратурой передачи данных, предназначенной для взаимодействия групп из четырех машин в полете строем, целераспределения и координации атак. Она позволяла одновременно сопровождать до десяти целей и производить пуск управляемых ракет сразу по четырем.

В свое время по боевым возможностям у МиГ-31 не было аналогов ни у нас, ни за рубежом. Экипаж перехватчика мог, конечно, действовать в одиночку, но его главное назначение – работать группами по четыре машины под командованием самолета-лидера. При этом обмен информацией между ними и наземной автоматической системой управления производился автоматически, а все задачи, связанные с поиском целей и координацией группы, решались бортовыми средствами, постоянно принимающими сведения с земли и взаимодействующих в группе перехватчиков. Впрочем, она могла действовать и без помощи с земли, осуществляя самостоятельно контроль за защищаемым обширным воздушным коридором.

Что же касается одиночного самолета, то он был способен одновременно перехватывать несколько объектов, идущих на разных высотах, разными курсами и с различными скоростями. Хотя МиГ-31 не был самолетом маневренного боя, но выполнял все фигуры высшего пилотажа.

Этот МиГ создавался более полувека назад… еще в 1975 году. Испытания «тридцать первого» заняли несколько лет и подтвердили верность заложенных в него инженерных и военных решений. Удар роем – один из них.


Сергей Лебедев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (837) за 30 июня 2020 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Сирия
США
Продукция
А-50 ДЛРО
МиГ-29
МиГ-31
ПАК ФА
Су-27
Су-30
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ИТ
Робот
Похожие новости
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
21.08.2013
Вышли из пике
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
19.03.2012
7 авиабаз, 28 модернизированных аэродромов и новейшие самолеты
06.09.2011
Авиапром - загружен.
1 комментарий
№1
02.07.2020 02:00
Ничего особенного. На Западе уже давно Link-16 на всех истребителях. У нас только на одном типе, МиГ-31, аналогичная система. Отстаём...
Ситуация напоминает соотношение радиофицированных истребителей СССР и Германии на начало Великой Отечественной.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 03:49
  • 5
Лукашенко: Единственный союзник, который остался у России, - Белоруссия
  • 02.07 02:17
  • 1
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремистских настроений
  • 02.07 02:05
  • 4
Скрытая мобилизация в России: зачем это Путину и надо ли бояться Украине (Апостроф, Украина)
  • 02.07 02:00
  • 1
Рой истребителей в действии
  • 02.07 01:32
  • 1
«Кишки вражеской пехоты» намерен наматывать в Эстонии новый центр НАТО
  • 02.07 01:19
  • 2
Байден обещает противостоять Путину: «если я стану президентом, то российские нарушения терпеть не буду» (Washington Examiner, США)
  • 02.07 01:18
  • 1
"Лучи смерти" задерживаются: ВВС США отложили испытания лазера
  • 02.07 01:04
  • 40
Импортозамещение невозможно – банкиры России
  • 02.07 00:53
  • 336
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 02.07 00:52
  • 1
Общевойсковая армия на западе России усилена подразделением спецназа
  • 02.07 00:42
  • 12
Бомбить издалека и помногу: США создают самолет-арсенал
  • 02.07 00:29
  • 17
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом
  • 01.07 23:30
  • 8
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 01.07 21:57
  • 5
Первые фотографии БМПТ-72 "Терминатор-2" в Алжире
  • 01.07 18:03
  • 2
Минобороны продолжает развивать программу военного спутника "Пион-НКС"