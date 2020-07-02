«Терминатор-3»: гроза натовских солдат и бородатых инсургентов

Почему принципиально новое оружие никак не дойдет до бронетанковых войск?

«Терминаторы» – довольно необычные боевые машины. «До пояса» – типичные танки. А вот выше располагается не массивная башня с солидным орудием, а можно сказать, «скворечник» с пушкой явно не 125-миллиметрового калибра. Но помимо орудия, он имеет еще массу стволов. Так выглядит боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-3» – эффективное оружие с трудной судьбой.

«Терминатор» тщетно стучался в двери Главного автобронетанкового управления Министерства обороны почти 20 лет. Но два года назад лед тронулся, машину приняли на вооружение. Правда, до серийного производства дело пока не дошло.

А все проблемы БМПТ были от того, что нигде в мире не делали машин такой специализации. С одной стороны, сразу сделать новый вид вооружения совершенным, не имея возможности оттолкнуться от существующих образцов, непросто. С другой – в армии не вполне представляли, как же можно использовать с толком принципиально новую машину.

Опасность за каждой кочкой

Основная задача БМПТ состоит в защите основных боевых танков на поле боя от поражения боеприпасами, которые активно использует не только пехота регулярной армии противника, но и террористические формирования. Спрятавшись за любым укрытием, противник способен поражать танки в слабозащищенные проекции ручными гранатометами или противотанковыми управляемыми ракетами типа TOW или Javelin. Что мы можем наблюдать на Ближнем Востоке, где боевики жгут американские «Абрамсы» десятками. Но навешивание на танки дополнительных экранов и сеток, что лишь увеличивает массу и без того перетяжеленных «Абрамсов», не слишком эффективно.

А в последнее время появилась и еще одна напасть – беспилотники. Либо примитивные «камикадзе», которые тем не менее сравнительно недавно подорвали нефтяной терминал в Саудовской Аравии, либо серьезные серийные машины с ракетным вооружением.

“ Американские ПТРК имеют дальность до пяти километров, и пушкой 30-мм калибра от них не обезопасишься. Еще хуже если к террористам попадет в руки российский «Корнет-Д» ”

Вот от всего этого и должна защищать танки БМПТ. Плюс еще и вертолеты, и БМП. Потому что танк не должен «отвлекаться на мелочи», у него свои задачи. Да и не всегда это возможно.

Старые методы защиты танков при помощи «просто пехоты» не только приводят к чрезмерным потерям личного состава, но и малоэффективны. А в последнее время, когда появились комплексы активной защиты танка, отстреливающие во все стороны гранаты, использование пехоты вдвойне опасно.

Плохо подходят и БМП, поскольку обладают невысокой огневой мощью да к тому же и сами легко уязвимы из-за недостаточного – всего лишь противопульного – бронирования.

Идея создания БМПТ зародилась в середине 80-х годов и не от хорошей жизни. Именно при помощи в основном ручного вооружения моджахеды в Афганистане уничтожили, по различным оценкам, от 150 до 385 советских танков.

Первым к созданию «истребителя гранатометчиков» приступил Челябинский тракторный завод. Первый вариант, получивший название «Объект 781», спроектирован на базе танка Т-72. Были построены два опытных образца. И даже начались испытания, которые показали неплохие результаты. Но в 1991 году финансирование прекратилось, работы свернули.

К проблеме вернулись только в 1998 году. Решать ее начали уже в Нижнем Тагиле – на Уралвагонзаводе. В качестве платформы для «Объекта 199» также был выбран танк Т-72. В результате стремительного проектирования – опытный образец был готов уже через два года – получился большой перекос в сторону защищенности. Машина не только имела бронезащиту танка, но и снабжалась пластинами динамической защиты брони, отражавшей кумулятивные снаряды. Была создана система обороны от магнитных противотанковых мин, которые дистанционно обнаруживались и уничтожались.

Однако во время испытаний с участием представителей ГАБТУ МО было признано, что огневая мощь недостаточна для выполнения боевых задач в полном объеме, хотя машина вполне удовлетворяла ТТЗ, выданному на нее два года назад Главным автобронетанковым управлением. В боевом модуле БМПТ были смонтированы скорострельная автоматическая пушка 2А42 калибра 30 миллиметров и спаренный с ней пулемет калибра 7,62 миллиметра, а также четыре пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и два автоматических гранатомета калибра 30 миллиметров.

Решением комиссии «Объекту 199» даже не была присвоена литера «О» (корректировка документации по результатам испытаний). В связи с чем речь о принятии машины на вооружение и о подготовке серийного производства не могла идти. Впоследствии, когда уже был готов новый вариант БМПТ, первой разработке присвоили имя «Терминатор», следующая стала «Терминатором-2». Это было сделано для того, чтобы придать машине на внешнем рынке дополнительную привлекательность за счет использования популярного кинобренда.

Сирийские смотрины

В 2002 году Уралвагонзавод представил уже новую машину – «Терминатор-2». Конструкторы пересадили ее на гусеничное шасси более совершенного танка Т-90А. Было усилено вооружение: пушек стало две, и они были спаренными. В результате получился огонь, можно сказать, запредельной плотности. Спарка высаживала в минуту 900–1100 снарядов. В боекомплект двух пушек входило 1800 снарядов. Артиллерию дополнял прежний пулемет, но уже независимый от пушек, с боезапасом 2000 патронов, четыре ракеты «Атака-Т» и два гранатомета с 600 выстрелами.

Начались испытания, за которыми военные наблюдали с особым пристрастием, поскольку им была дана команда «притормозить» БМПТ. Но об этом чуть ниже.

Испытания продолжались до 2006 года. За это время опытные образцы прошли без поломок 10 тысяч километров. Отстреляли тысячи снарядов, благо, под этого калибра боеприпасов в стране с избытком, бессчетное количество патронов. «Терминатору-2» отдали на растерзание несколько находившихся на хранении танков. С расстояния два километра они сделали их небоеспособными. Вся оптика и приборы наблюдения были разбиты, несколько пулеметов оторвало от корпуса. Порой заклинивало механизмы поворота орудия и даже башни. Прекрасно работала машина и по живой силе, а также по воздушным целям.

В конце концов госиспытания были признаны успешными. Однако Министерство обороны не спешило принимать на вооружение «Терминатор-2». Спустя три года после окончания испытаний было объявлено, что подготавливаются необходимые документы. Однако вновь последовал от ворот поворот – было заявлено, что надо бы построить десяток машин и посмотреть, как к ним отнесутся в строевых частях. Однако этот десяток был построен и передан в части только в 2018 году. В 2011-м были построены десять «Терминаторов-2» для Казахстана, где их сейчас успешно эксплуатируют.

Причина притормаживания БМПТ имела не техническую, а бюрократическую подоплеку. В кабинетах Министерства обороны никак не могли решить, в состав каких войск надо вводить новую машину – бронетанковых или мотострелковых. Также требовалось выработать новую концепцию боевых действий танковых частей в атаке и в обороне, а по сути переписывать тактику танковых сражений. Предполагалось, что появление новой машины повлечет за собой изменение организационной и штатной структуры Сухопутных войск. Процесс очень инерционный, требующий финансовых затрат и организационных усилий. А в это время в связи с реформированием армии и без «Терминатора» хватало головной боли.

После чего для «Терминатора» наступило затишье. В армии им никто больше не интересовался. Но тем не менее производители надеялись, что удастся пристроить машину на внешнем рынке. И БМПТ продолжили возить по международным выставкам военной техники и вооружений.

Но тщетно. Потому что наивно надеяться на продажу другим странам военной техники, которая у себя не поставлена на вооружение. В значительной степени именно из-за этого несколько лет назад из индийского авиационного тендера вышибли истребитель МиГ-35.

Перелом в судьбе «Терминатора-2» произошел в 2017 году, когда несколько машин были отправлены на главный полигон – в Сирию. Машиной в общем и целом военные остались довольны. Хотя и были высказаны замечания и предложения по повышению боевых возможностей БМПТ.

И наконец-то 5 мая 2018 года, спустя 12 лет после окончания государственных испытаний и через 16 лет после полной готовности машины «Терминатор-2» был принят на вооружение. В качестве награды ему предоставили право пройти по Красной площади во время Парада Победы.

Это, конечно, почетно. Однако разработчика – Уралвагонзавод в не меньшей степени интересовал контракт на продажу Министерству обороны БМПТ и желательно серьезного их количества. Но контракта нет. Есть лишь старый договор на изготовление установочной партии. Дело в том, что от уральских разработчиков ждут следующей модификации – «Терминатор-3».

Калибр имеет значение

Дело в том, что в Сирии ко второй модификации были достаточно серьезные вопросы. А конкретно – к пушкам. Их дальность – четыре километра. Это когда при помощи осколочно-фугасных снарядов «обслуживается» пехота. При работе же с легкобронированной техникой дальность эффективной стрельбы сокращается до двух километров. Такова же и максимальная высота поражения летательных аппаратов. Поэтому в Сирии «Терминатору-2» приходилось бить удаленных террористов на джихадмобилях в основном не из пушки, а управляемыми ракетами, у которых дальность равна пяти километрам.

Но и с пехотой, вооруженной противотанковыми средствами, не все так просто. В последнее время профессиональное оружие – переносные противотанковые ракетные комплексы как американские, так и русские – расползлось по террористическим бандформированиям. Их захватывают в виде трофеев, а порой и «честно» покупают. Так вот американские ПТРК имеют дальность до пяти километров. И пушкой 30-мм калибра от них не обезопасишься. Еще хуже дело, если к террористам попадет в руки российский «Корнет-Д» – у него дальность может достигать десяти километров.

Поэтому в «Терминаторе-3» спарку орудий зенитного калибра заменили пушкой калибра 57 миллиметров. Ее дальность – 16 километров. То есть она гарантированно справляется со всеми «неприятностями», которые подстерегают танки. Однако этот калибр в России не ходовой, более того – он не ходовой и во всем мире. Да, был популярен во время Второй мировой войны – его использовали и для танков, и для противотанковых орудий. После войны броня продолжала не только «толстеть», но при ее изготовлении уже начали применяться совсем новые материалы. Поэтому калибр 57 миллиметров, казалось бы, навсегда канул в историю. Однако он вернулся к жизни с начала нового века. Дело в том, что легкобронированная техника типа БМП и БТР уже начала выдерживать в передней проекции 30-мм снаряды и потребовалось что-то посерьезнее.

Под новый калибр создали снаряды даже таких типов, которыми не располагает пушка 2А42. Есть осколочно-фугасные с программированным подрывом в нужной точке траектории, в связи с чем существенно возрастают поражающие живую силу факторы. Есть бронебойно-подкалиберные с бронепробиваемостью до 200 миллиметров. То есть «Терминатор-3» способен поражать даже танки противника в боковые и кормовые проекции.

Повысились возможности борьбы с летательными аппаратами. И не только за счет возросшей мощности и дальности стрельбы пушки. В систему управления огнем введена РЛС, которая отслеживает возникающие воздушные угрозы.

Разработчики всех секретов новой машины не раскрывают. Однако можно предположить, что от прежней модификации сохранены и пулемет, и гранатометы, и ракеты. И вполне вероятно, что ракеты могут быть заменены на более современные. Скажем, на «Корнет».

И еще очень существенная замена – использование платформы «Армата». Это означает, что машина будет защищена, как говорится, по высшему разряду. Что обеспечивается динамической защитой брони «Малахит», которая способна даже разрушать «ломики» – бронебойные оперенные подкалиберные снаряды. Будет ли еще и комплекс активной защиты «Афганит», неизвестно. Это зависит от того, какая РЛС применяется в «Терминаторе-3».

Предыдущая модификация БМПТ появилась 18 лет назад. За это время техника в части электронных и оптических систем ушла вперед. Поэтому в «Терминаторе-3» должна использоваться более эффективная система управления огнем. Уралвагонзавод утверждает, что машина способна одновременно обстреливать четыре цели. Должны появиться более совершенные органы «зрения», что предопределено возросшей дальностью стрельбы главного орудия. К ним, например, относится РЛС. Можно предположить и использование новых средств разведки – тех же самых беспилотников, которые сейчас широко применяются в войсках.

Но важнейший вопрос в судьбе БМПТ остается открытым. Появятся ли контракты на закупку для армии «Терминатора-3», когда он пройдет госиспытания?

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 24 (837) за 30 июня 2020 года