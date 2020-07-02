Трамп утвердил план по выводу 9,5 тыс. военных из Германии

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По его словам, в понедельник, 29 июня, министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли проинформировали президента о планах передислокации.

Отмечается, что предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, но также усилит «сдерживание России», улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе, пишет «РИА Новости».

24 июня президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой в Вашингтоне заявил, что переброска части американских войск из Германии в Польшу станет «сильным сигналом» для России.

В начале июня Дональд Трамп пообещал сократить численность американских войск в Германии из-за того, что Берлин, по его мнению, недостаточно платит за размещение военных. Отмечалось, что контингент могут сократить с 35 тыс. до 25 тыс. человек.

При этом демократы внесли в конгресс законопроект с призывом не допустить вывода военных из Европы, так как это якобы подвергнет европейцев угрозе со стороны РФ.

18 июня посольство РФ в Вашингтоне призвало США прекратить запугивать американцев и европейцев несуществующей «российской угрозой».