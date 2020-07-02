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Известия.ru

Трамп утвердил план по выводу 9,5 тыс. военных из Германии

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации 9,5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Об этом сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По его словам, в понедельник, 29 июня, министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли проинформировали президента о планах передислокации.

Отмечается, что предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, но также усилит «сдерживание России», улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе, пишет «РИА Новости».

24 июня президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой в Вашингтоне заявил, что переброска части американских войск из Германии в Польшу станет «сильным сигналом» для России.

В начале июня Дональд Трамп пообещал сократить численность американских войск в Германии из-за того, что Берлин, по его мнению, недостаточно платит за размещение военных. Отмечалось, что контингент могут сократить с 35 тыс. до 25 тыс. человек.

При этом демократы внесли в конгресс законопроект с призывом не допустить вывода военных из Европы, так как это якобы подвергнет европейцев угрозе со стороны РФ.

18 июня посольство РФ в Вашингтоне призвало США прекратить запугивать американцев и европейцев несуществующей «российской угрозой».

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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