Лишь с согласия Москвы: что мешает Турции передать С-400 США

Москва указала на невозможность реэкспорта С-400 без ее согласия

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщила, что передача зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 Анкарой Вашингтону невозможна без согласия российских властей.

Предложение американского сенатора-республиканца Джона Тьюна о передаче Анкарой Вашингтону российских зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 неприемлемо, заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Мария Воробьева.

По ее словам, такая сделка возможна только при согласии Москвы и никак иначе, передает «Интерфакс».

«Для вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны», - указала представитель российской службы.

О том, что Вашингтон может выкупить у Турции С-400 российского производства в рамках законодательных инициатив, предложенных в сенате на прошлой неделе, сообщало издание Defense News.

В материале уточнялось, что такой шаг позволит Соединенным Штатам и Турции выйти из сложной ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год (2021 National Defense Authorization Act, 2021 NDAA) предложил партийный организатор фракции республиканцев в сенате Джон Тьюн (представитель Южной Дакоты).

Нововведение предполагает, что Вашингтон выкупит имеющиеся у Анкары комплексы С-400 за счет бюджета сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения.

Председатель комитета по международным отношениям сената республиканец Джим Риш (представитель Айдахо) в то же время предложил более жесткую поправку: согласно ей, администрация президента США Дональда Трампа должна ввести против Турции санкции в соответствии с законом CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций») через 30 дней после вступления в силу 2021 NDAA.

Соединенные Штаты хотят купить у Турции С-400, чтобы их изучить, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

У американской стороны подобного оружия на данный момент нет, поэтому они хотят «разобрать до винтиков» российскую систему и создать свою, уверен Джабаров. При этом он добавил, что Турция вряд ли пойдет на такой шаг, так как в таком случае она «навсегда потеряет статус надежного партнера».

Кроме того, соглашение между Россией и Турцией, скорее всего, не предусматривает перепродажу С-400 третьей стороне, приводит слова сенатора радиостанция «Говорит Москва».

Неделю назад стало известно, что из-за напряженных отношений с Китаем индийские власти хотят «надавить» на Россию для ускорения поставок российских зенитных ракетных систем С-400, об этом писало издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, этим вопросом намерен заняться глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх, который приезжал в Россию на парад Победы. Bloomberg отмечает, что в ходе визита он должен был встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу и обсудить инциденты в Ладакхе и возможность укрепления обороноспособности Индии.

Подобную информацию сообщила также индийская газета The Economic Times, источники которой заверили, что Сингх хочет обсудить с Шойгу разделение поставок ЗРК в Индию и другие страны, которые ранее были объединены. По данным газеты, это поможет ускорить процесс поставок российских военных установок в Индию.

Ранее Соединенные Штаты заявляли, что ЗРС С-400, поставленные Москвой в Турцию в июле прошлого года, несовместимы с системой противовоздушной обороны объединенных вооруженных сил НАТО и поставят под угрозу безопасность истребителей 5-го поколения F-35, изготовленных по технологии стелс. Эти самолеты Турция планировала закупить до приобретения С-400.

Поставка в Турцию российских зенитных ракетных систем означает, что Анкара может столкнуться с санкциями США согласно «Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, или CAATSA). Меры, предусмотренные этим законом, предназначены для наказания стран, которые закупают вооружение и военную технику у России.

Рафаэль Фахрутдинов