Помпео: Россия и Китай пострадают от снятия оружейного эмбарго с Ирана

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и КНР, как и другие страны, пострадают от снятия оружейного эмбарго с Ирана, поскольку, по его словам, они заинтересованы в стабильных ценах на энергоносители, которых не будет после снятия ограничений на поставку вооружений Тегерану.
Россия входит в число крупнейших поставщиков нефти и газа на мировые рынки, а Китай — в число крупнейших потребителей энергоресурсов.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.