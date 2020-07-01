Помпео: Россия и Китай пострадают от снятия оружейного эмбарго с Ирана

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и КНР, как и другие страны, пострадают от снятия оружейного эмбарго с Ирана, поскольку, по его словам, они заинтересованы в стабильных ценах на энергоносители, которых не будет после снятия ограничений на поставку вооружений Тегерану.

"Иран будет держать дамоклов меч над экономической стабильностью Ближнего Востока, ставя под угрозу такие страны, как Россия и Китай, которые полагаются на стабильные цены на энергию", - заявил Помпео на виртуальном заседании СБ ООН.

Россия входит в число крупнейших поставщиков нефти и газа на мировые рынки, а Китай — в число крупнейших потребителей энергоресурсов.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.