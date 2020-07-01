Небензя счел утопией идею США о продлении оружейного эмбарго по Ирану

Предложенный Соединенными Штатами проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана не может обсуждаться. Об этом во вторник, 30 июня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по иранской ядерной сделке.

Он напомнил о заявлении спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, который заявил, что США и Россия занимаются антиутопией, сообщает ТАСС.

«В таком случае я могу сказать, что Россия занимается антиутопией, потому что США занимаются утопией. Мы с первого дня сказали, что проект резолюции США по продлению эмбарго — это утопия, он не может быть основой для каких-либо переговоров», — сказал российский дипломат.

В начале мая глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон будет добиваться продления оружейного эмбарго в ООН по Ирану и задействует для этого все дипломатические возможности.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что действия США циничны и могут привести к кризису в Совете Безопасности ООН.