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Скачок радиации в Европе связали с испытаниями российского «Буревестника»

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Источник изображения: Фото: Yuriko Nakao / Reuters

Скачок уровня радиации в Северной Европе может быть связан с испытаниями крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которые проводит Россия, утверждает Popular Mechanics.

Американское издание напоминает, что один из обнаруженных изотопов, йод-131, имеет искусственное происхождение (период полураспада равен восьми суткам) и представляет собой один из продуктов ядерной реакции.

Popular Mechanics отмечает, что данные, полученные специалистами из Норвегии, указывают на вероятный источник нахождения радиации в западной части России, однако точных подтверждений этому нет.

Согласно The Barents Observer, в июне датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ в приграничных с Россией районах.

В августе 2019 года Министерство обороны России провело испытания жидкостного реактивного двигателя, завершившиеся взрывом и гибелью нескольких военных и гражданских специалистов.

В феврале того же года военный эксперт Антон Лавров заявил, что особенностью полета перспективной российской крылатой ракеты глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой по сравнению с ядерным оружием, переносимым традиционными двигательными установками, станет неизбежный радиоактивный выхлоп.

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