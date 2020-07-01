Завершение близко: Шойгу рассказал Путину об испытаниях вакцины

Шойгу рассказал Путину о работе над вакциной от коронавируса

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о проведении испытаний вакцины от коронавируса. По его словам, исследования должны быть завершены к концу июля. Для тестовой вакцинации были отобраны две группы добровольцев среди военных и гражданских лиц. Группа военнослужащих состоит из 50 человек, пять из которых - женщины.

В конце июля будут завершены испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу во время разговора с президентом страны Владимиром Путиным.

"Продолжается совместно с Институтом имени Н.Ф. Гамалеи работа над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции. С 18 июня на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах. До конца июля исследования будут завершены", - доложил министр.

В начале этого месяца в оборонном ведомстве рассказали, что для клинических испытаний вакцины были отобраны две группы добровольцев. Одна из них состоит из военнослужащих, вторая - из гражданских лиц.

В Минобороны отметили, что были отобраны 50 военных, в том числе пять женщин. Среди отобранных военных-добровольцев - 10 медицинских работников.

Испытания новой вакцины от коронавирусной инфекции проводятся Министерством обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. При этом 48-ой Центральный научно-исследовательский институт Минобороны проводил испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных.

Накануне газета «Красная звезда» со ссылкой на анестезиолога-реаниматолога сообщила, что у отобранных добровольцев на тестирование вакцин не наблюдаются негативные реакции на препараты.

"Мы регулярно проводим медицинский осмотр добровольцев первой и второй групп, которые получили вакцину против коронавируса COVID-19. Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания - в пределах нормы.

Каких-либо нежелательных явлений после введения вакцины на данный момент не отмечено", - рассказал медик из филиала госпиталя имени Бурденко Олег Чихляев.

Он добавил, что в дальнейшем добровольцы будут сдавать общие клинические и биохимические анализы крови. Кроме того, их будут проверять на наличие иммунитета к инфекции. Слова Чихляева изданию подтвердили двое участников исследования, отметив, что их самочувствие не изменилось после введения препарата.

Первая группа добровольцев получила вакцину 18 июня. Девять из них получили один компонент вакцины, еще девять - второй. Через пять дней инъекции провели еще 20 участникам клинического исследования. Эта группа получает препарат в бустерном варианте, то есть спустя три недели им по показаниям введут второй компонент вакцины.

По мнению доктора медицинских наук, заведующего лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаила Костинова, добровольцев должны встревожить некоторые опасные симптомы. В частности, к ним он отнес повышение температуры свыше 38,6 градуса, что указывает на сильную реакцию организма на введенную вакцину.

"На любой препарат сильные реакции должны быть минимальны: один на тысячу, на сто тысяч - в зависимости от препарата. Когда вводят инъекцию, на месте укола может быть покраснение, но диаметр покраснения, а главное - уплотнения, не должен быть больше восьми сантиметров", - добавил он, уточнив, что температура и реакция не должны длиться более двух суток.

Ранее гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов в интервью РИА «Новости» рассказал, что эффективность показали три прототипа вакцины от коронавируса. Они успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ вирусу.

"Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты", - отметил он. По словам специалиста, над созданием вакцин в центре работают несколько групп, состоящие из порядка 100 человек.

"Самое главное - это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, - это и есть самая большая сложность", - сказал он.

Ангелина Мильченко