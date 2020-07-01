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Известия.ru

Шойгу доложил Путину о создании еще четырех медцентров для пациентов с COVID-19

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство обороны России завершило строительство четырех медицинских центров для лечения COVID-19 и других болезней. Об этом во вторник, 30 июня, министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину.

Он подчеркнул, что таким образом военнослужащие выполнили поручение главы государства. Медицинские центры построены в Каспийске, Дербенте, Хасавюрте и Воронеже. Всего учреждения смогут принять 400 пациентов, передает «РИА Новости».

Шойгу отметил, что дагестанские врачи по просьбе руководства республики прошли дополнительное обучение в Военно-медицинской академии имени Кирова.

В уже действующих около трех месяцев 16 медцентрах Минобороны лечились более 4,5 тыс. человек, в том числе свыше 3 тыс. гражданских лиц.

Военные также продолжают совместно с Институтом имени Гамалеи работать над созданием вакцины от COVID-19, добавил Шойгу.

17 июня в Минздраве рассказали «Известиям» подробности проведения клинических испытаний двух форм российской вакцины против COVID-19. Препараты разработали в Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Среди добровольцев есть как гражданские лица, так и военнослужащие.

В июне Российский фонд прямых инвестиций, АФК «Система» и центр имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи договорились о сотрудничестве для организации производственной площадки на базе завода Alium в Зеленограде для промышленного выпуска первой в России вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
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