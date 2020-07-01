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Деловая газета "Взгляд"

В России объяснили, почему США не могут перекупить у Турции С-400

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Перепродажа российских С-400, проданных Турции, невозможна без соответствующего разрешения Москвы, заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева.

"Для вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны", – сказала "Интерфаксу" представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что Соединенные Штаты якобы могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства.

Политолог Дмитрий Дробницкий в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что попытка США выкупить российские С-400 "упирается в региональные амбиции" Турции.

Напомним, 24 июня Россия заявила о готовности заключить с Турцией новый контракт по С-400. В начале июня Турция заявила о достижении "принципиального согласия" с Россией по поставке второго комплекта С-400.

Ранее спецпредставитель Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что покупка Турцией российских ЗРК С-400 является главным раздражителем в отношениях с США.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
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