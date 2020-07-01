Турция всех тараканов переложила на Францию

Турция и Россия прилагают усилия для прекращения огня в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто в Анкаре.

По его словам, Москва и Анкара стремятся к прекращению кровопролития в зоне ливийского конфликта, чего не скажешь о Франции, которая негласно поддерживает «незаконные вооружённые формирования Халифы Хафтара», передаёт государственное информагентство Anadolu.

«Париж на словах отвергает поддержку мятежников, однако по факту французское оружие закупается Объединёнными Арабскими Эмиратами и поставляется в Ливию. Париж не честен в своих действиях», — отметил глава турецкой дипломатии. Чавушоглу назвал действия Франции в Ливии «разрушительными».

«НАТО характеризует присутствие России в Ливии угрозой, тогда как Франция, входящая в состав Североатлантического альянса, играет на руку России на севере Африки. Франция пытается усилить присутствие России в Ливии», - полагает он.

Далее Чавушоглу повторил главный «ливийский тезис» своей страны, который сводится к тому, что Анкара поддерживает усилия по обеспечению стабильности в Ливии. «Турция стремится к политическому урегулированию в Ливии. Мы сотрудничаем с легитимными властями североафриканской страны. Благодаря усилиям нашей страны, обеспечен баланс сил в зоне ливийского конфликта. Именно Турция не позволила начаться уличным боям в Триполи», - подчеркнул министр.