Уничтожение авиационной отрасли – следствие кадровой политики в Украине

В июне 2020 года в информационном пространстве Украины появилось много материалов по авиационной тематике в связи со снятием с должности президента ГП «Антонов» А. Донца. Пишут все: кто ничего не понимает и те, кто пытается каким-то образом показать, что они понимают и дают рецепты что делать.

Как известно в Советском Союзе был известен девиз – «Кадры решают все!». И действительно этот девиз действовал во многих сферах деятельности, в частности, в авиационной и ракетостроительной отраслях. Результат известен: огромные достижения в самолетостроении, космонавтике и обороне. В СССР были созданы такие шедевры мирового авиастроения как самолеты Ан-124 и Ан-225 «МРІЯ».

Самолет Ан-124 «Руслан» совершил первый полет в декабре 1982 года и более 30 лет на своих крыльях содержит ГП «Антонов» Источник: Internet

В то время надо было показать профессиональные и лидерские качества чтобы стать руководителем группы или бригады, а выше уже отбирали лучших. Это было и на уровне предприятий и министерств. Очень большая редкость, чтобы кто-то попал на должность руководителя, не имея необходимых качеств. Имена этих руководителей, начиная с ведущих конструкторов по самолетам, главных конструкторов по направления и самолетам были известны не только в отрасли, но и далеко за ее пределами. Для примера ведущие конструкторы по самолетам В. Кабаев по самолету Ан-22, Я. Орлов по Ан-72, В. Толмачев по Ан-124 (впоследствии стал главным конструктором), С. Меренковпо Ан-140 и др. Огромный вклад внесли в развитие самолетов «Антонов»конструкторы А. Белолипецкий, А. Болбот, В. Ерошин, Н. Смирнов, В. Гарвард, В. Рычик и многие другие. А ведь есть еще и опытное производство, где строились все первые экземпляры опытных самолетов (Ан-22, Ан-124, Ан-225, Ан-70 в кооперации с Россией и Узбекистаном). При мне там работали В. Воробьев, А. Донец (дядя А. Донца), В. Панин, О. Котляр и многие другие выдающиеся производственники. К сожалению, на АНТК им. О.К. Антонова так и не была написана книга, которая в полном объеме показала бы вклад многих специалистов и коллективов ОКБ и ОП в создание самолетов марки «Ан».

Хотелось бы также отметить выдающуюся роль в развития науки прочности и ресурса самолетов марки «Ан» выдающего прочниста, руководителя и замечательного человека Елизаветы Аветовны Шахатуни, под началом которой я начинал свой трудовой путь в ОКБ. Ее вклад в создание, в частности, самолета Ан-124 трудно оценить - самолет стал таким успешным и имеет ресурс 50000 летных часов, при том что Заказчик (военные) просил только 16000 л.ч. Также ей удалось на одном самолете (обычно строят 2) совметить статические и усталостные испытания. Я обращаюсь к ее ученику, нынешнему главному конструктору по прочности и ресурсу А. Семенцу, установить памятную доску на доме где жила Е. Шахатуни. Я думал что сделаю это сам, когда вернусь на ГП «Антонов», но поскольку я пишу ПРАВДУ о том что творится на предприятии и предлагаю пути его сохранения, а не вывода финансовых средств, то шанса у меня нет.

Ну а таких выдающихся создателей авиационной техники как А. Туполев, А. Яковлев, С. Илюшин, П. Сухой, А. Микоян, О. Антонов, В. Мясищев, Г. Бериев, П. Балабуев, Г. Новожилов, М. Симонов и др. знает весь мир!

А в нынешней Украине Вы слышали что-нибудь про выдающихся конструкторов самолетов или президентов ГП «Антонов», кроме скандальной хроники в СМИ очередного назначения или снятия того или иного проворовавшегося руководителя?

П. Балабуев, к сожалению, так и не оставил после себя профессионального руководителя, который положил бы свою жизнь во имя предприятия и авиастроения Украины, как это делал сам П. Балабуев.

Разрушение кадрового потенциала АНТК им. О.К. Антонова, а затем и ГП «Антонов» состоялось, когда руководителем стал Д. Кива, который стал убирать возможных конкурентов и неугодных профессионалов. А добили отрасль в эпоху Порошенко-Свинарчуков, когда ставили на руководящие должности своих людей, исключительно, для выведения средств.

Когда в 2005 году Д. Кива приобрел у Министра Минпромполитики В. Шандры должность генерального конструктора, то он начал окружать себя людьми, исповедующими принцип «чего изволите?» и лизоблюдами. И другие назначения проводились не по профессиональному признаку. Для примера, С. Филь был отличным руководителем КО-10 отделения, которое делает интерьеры для различных вариантов самолетов. Д. Кива его снял и назначил главным конструктором по перспективе, хотя там есть значительно более профессиональный конструктор по этой тематике С. Федоров. Тех кто «позубастее» поувольнял: С. Меренкова, М. Харченко, В. Трофимова, А. Донца. Автора уволил, когда я передал в СБУ материалы, сколько денег выводится с предприятия. Я потом жалел, что сделал такую дурость, т.к. Д. Кива откупился, а на меня 2 раза передавали в прокуратуру выдуманные материалы и даже, как мне сказал осведомленный человек, команда Д. Кивы заплатила зам. Прокурора г. Киева 50000 долларов, чтобы против меня открыли уголовное дело. (см. «Аттракцион невиданной жадности: Д.С. Кива могильщик украинской авиации»).

Такая же чехарда с кадрами происходила и в Минпромполитики, Минэкономики и «ГК «Укроборонпром», которые руководили авиационной отраслью.

Почему Китай совершил такой головокружительный скачок во всех сферах – это в том числе благодаря кадровой политике. Они взяли все лучшее, что было в СССР, наложили на рыночную экономику плюс частную инициативу. Вот какой материал по кадровой политике в Китае мне передал экс-директор 410-го АРЗ С. Подреза, под руководством которого выполнен весь объем 1-го этапа работ по ремонту и модернизации индийских самолетов Ан-32 и др.

«Ужинали с китайцем хозяином фабрики, речь зашла о политике. Торговая война Китая и США, требования «репараций» за вирус и прочее.

В один момент китаец говорит: «Да если бы Трамп был китайцем, он максимум на какую должность мог бы претендовать — это глава деревни. Какой он президент? Позорище.»

Я отвечаю конечно, у вас же прямых выборов президента нет, поэтому и не смог бы.

Нет, говорит китаец, дело в другом. Потому что у нас меритократия!*(власть достойных*)

Я, несмотря на то, что в Китае живу, политикой стараюсь не интересоваться, меня волнует экономика и бизнес. Но в этот раз попросил объяснить, в чем же суть меритократии в Китае.

Вот что он мне рассказал (пишу максимально упрощенно, с российскими близкими терминами):

Низшее звено административного деления — «деревня» или микрорайон в городе. Главу деревни или микрорайона выбирают прямым голосованием местные жители.

Из кого выбирают? Обычно это старшие по подъезду, или старшина улицы и подобные активисты коммунисты. Все кандидаты должны иметь высшее образование, быть членами компартии (кого попало туда не берут, даже экзамены какие-то есть) — то есть даже на этом этапе отбор.

Поехали дальше, нужен глава района города (или уезда в сельской местности). Из кого будем выбирать? Из числа глав деревень или микрорайонов. К выборам допущены будут только лучшие, каждый микрорайон анализируется — обстановка, порядок, чистота, вывоз мусора, и прочие моменты.

Тут уже прямых выборов нет, главы выбирает совет компартии соответствующего района. Впрочем, члены совета выбраны из местных жителей.

Идём выше, нужен мэр города. Из кого будем выбирать? Из глав районов, с лучшими показателями.

Глава провинции (губернатор области) выбирается из числа лучших по показателям мэров городов и глав районов области.

После того, как губернатор показал себя в своей должности, он может быть избран членом «политбюро» (Госсовет — аналог в новых поправках к российской конституции). Допускаются к высшей власти только лучшие губернаторы, оценивается экономика региона, рабочие места, борьба с бедностью, экология и прочее.

Президента выбирают обычно из числа членов политбюро. И/или из губернаторов провинций.

Например, текущее политбюро состоит из 7 человек, 6 из которых — бывшие главы провинций, прошедшие все ступеньки с самого низа госуправления.

«Левых» людей даже не допустят к выборам, в принципе это невозможно. Даже если он лучший друг, сын, одноклассник влиятельного человека, протащить его во власть никто не даст.

Я говорю китайцу: "Ага, а как же текущий президент, он же сын там шишки из компартии. Точно «по блату» стал президентом. Разве не так?".

Да говорит, он сын влиятельного человека. Но. Начал свою карьеру с того, что во времена культурной революции чистил загоны со свиньями. При этом оставался в компартии, был активистом, стал главой деревни, прошёл все ступеньки и стал в итоге президентом. Через 30 лет безупречной карьеры.

Кстати, говорит китаец, он управлял провинцией Чжэцзян, где мы сейчас живем, успехи «Алибабы» (штаб квартира в столице провинции, городе Ханчжоу) и международный торговый город Иу — в том числе его заслуги. Он сделал Чжэцзян третьей провинцией в Китае по ВВП и уровню жизни.

А кто такой Трамп? Бизнесмен, три раза обанкротившийся? Ну главой деревни его можно ещё сделать. Если люди выберут. И экзамен сдаст. Пусть организацией вывоза мусора займётся, а там посмотрим, лучше он в этом чем другие главы деревень и пойдёт ли он дальше. Человека с таким опытом в президенты? Это смешно.

Знаешь, говорит, на западе выбирают «меньшее из двух зол», а в Китае принято выбирать «лучшее из лучшего».

То же самое касается глав госкорпораций — все они вышли из низших менеджеров экономистов управленцев. Министр обороны? Бывший рядовой. Здравоохранения? Обычный врач с 30-летней безупречной карьерой.

В этом суть китайской меритократии — власть должна быть у самых достойных, опытных людей».

Поэтому неудивительно, что Китай за последние 30 лет стал уже 2-й экономикой в мире(в ближайшее десятилетие станет №1), совершил прорыв в авиационной, ракетно-космической, судостроительной, автомобильной и современных высокотехнологических отраслях, включая технологию 5G. Тогда как Украина за этот же период из высокоиндустриальной страны превратилась практически в аграрную.

В нынешней Украине, в отличие от СССР и Китая, работает отрицательная селекция руководителей.

Для примера приведу нынешнего вице-президента ГП «Антонов» по маркетингу Ю. Киселева, который пришел с командой так называемых «шиномонтажников». Человек не имел никакого отношения к авиастроению, но 4 года тому назад его назначил на эту должность, как мне сказали, О. Свинарчук. 4 года этот, как он сам себя самокритично назвал на своем сайте в Фейсбуке, дебильный управленец сидел в кабинете, катался по заграницам да рассказывал всякие небылицы, что Боинг будет поставлять запчасти для самолетов «Ан», про строительство со Швейцарией электрических самолетов и много других фейков (см. «Авиационную промышленность Украины превратили в производителя фейковых новостей»). Все у него было замечательно, зарплата в сотни тысяч гривен, персональное авто, секретарь и др. 4 года он видел и знал, как воруют на ГП «Антонов», но сцепив зубы и закрыв рот молчал. И вдруг, когда сняли с должности президента А. Донца, в этого человека пелена упала с глаз и он написал статью «ДП "Антонов", місце політичного протистояння чи боротьба за потоки?».

Вот некоторые выдержки из его писанины: «Такий аналіз (это он про трансформацию предложенную «Укроборонпром») неможливо виконати без ретельного аудиту кожного підприємства. І якщо інші підприємства концерну та їх керівники цілком виважено відносяться до запровадженої процедури то О.Д. Донець, вже колишній, президент ДП «АНТОНОВ», сприйняв такі дії «Укроборонпрому» як посягання на його особу і на посаду яку він займає. Та на ті оборудки, схеми та фінансові потоки, які він собі та своєму оточенню організував. Згідно раніш укладеному контракту та довідки від «Мотор Січ» від листопада 2019 року, вартість одного двигуна з 4 річною гарантією складала 4 000 000 доларів США. Недавно прочитав, що ДП «АНТОНОВ» уклав новий, «більш вигідний» контракт, з ціною 4 800 000 доларів США, за двигун. Тобто з переплатою мільйон шістсот на комплекті. Цікаві стосунки, державного підприємства з приватною, з невизначеною чиєї власності, компанією?!

Слід зазначити ще один елемент «ефективного управління». Гадаю він знайшов своє місце в Акті перевірки. Під гаслом: «усі на підтримку льотної придатності та ремонт літаків що експлуатуються», ми через компанії, що належать найближчому оточенню Олександра Донця, за рік виводимо з підприємства близько 100 мільйонів гривень. Щось про це наші борзописці не пишуть. Навіщо ж знімати керівника, який так чудово все організував. Ну 10-12 мільйонів доларів США на рік, не таки вже й великі гроші. Але сталий потік, для очільника та чиновників нового органу виконавчої влади який, на думку тих хто вклав цю ідею в вуха Президенту країни, буде непоганою прибавкою до зарплатні. То навіщо звільняти, як то кажуть: «….краще очолити». А тут воно все вже очолено. То куди він дінеться? Буде вдячний та поділиться левовою часткою. А державоутворююче підприємство? А плани та намагання Президента країни? Та хто ж про них думає, Головне під гаслами вперед до особистого збагачення».

Но он забыл или сознательно упустил написать про заместителей А. Донца, которые также имеют свои фирмы, через которые выводят деньги с предприятия. Поэтому к приведенным выше 10-12 млн. долларов в год еще надо прибавить приличные суммы. Мне вот один журналист «накопал» и прислал письмо с просьбой пояснить что это за фирмы, с которыми ГП «Антонов» заключает договора. Но я не знаю всех нынешних тонкостей воровства на ГП «Антонов», а только на основании своего многолетнего опыта приблизительно знаю какая сумма денег выводится. Привожу вот это письмо, может кто-нибудь в комментариях даст информацию что-это такое?

Ми довго запрягали, але нарешті знайшли все, про що ви згадували під час нашої розмови:

1. Що за Гриценко Олександр Миколайович, на якого оформлена ANTONOV LOGISTICS SALIS GmbH?

ось тут можна почитати про дивний договір, який вони уклали з цією конторою: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-27-000407-a

2. ПАТ Авіаконтроль сімейства Шмирьових, які отримали від АНтонова багато грошей. Хтось може про них розповісти більше чи якихось інсайдів навіть без камери?

3. Що за дивні "німці" стоять за Antonov Salis GmbH? https://clarity-project.info/tenderer/32726

На ГП «Антонов» за 2 последних десятилетия отработано много способов выведения средств. Никакие КРУ, аудиты и проверки не выявят большинства способов выведения средств. Например, при Д. Киве грузоперевозки самолетами проводились через офшорные компании, где и оседала львиная доля средств. Когда СБУ проверяло его деятельность, то оказалось, что по документам 70% полетов были без груза. Если бы 40% ну максимум 50%, то это было бы еще понятно. А различные закупки, от оборудования и материалов для самолетов вплоть до веников, на них только ленивый не зарабатывал. Всеми этими службами руководил генеральный директор. Как говорил в те далекие времена нынешний директор авиакомпании «Авиалинии Антонов» - «мафию нельзя победить – ее можно только возглавить»!

Один раз я сделал вот такую глупость. Смотрю, что один главный конструктор близкий к П. Балабуеву, приносит мне на визы какие-то непонятные договора, а также значительно завышает суммы, чем те, которые были ранее согласованы с разработчиком. Когда таких договоров стало несколько, то я написал докладную записку на имя П. Балабуева и приложил копии документов. Он поручил разобраться в этом генеральному директору. А этот главный конструктор и генеральный директор были дружбанами. Проходит какое-то время, и я вижу, что П. Балабуев стал ко мне негативно относиться. И тут до меня дошло, что они меня обгадили перед ПВ, хотя никаких вопросов мне никто не задавал и претензий к моей деятельности не предъявлял.

Этот невіглас Ю. Киселев 4 года жировал да расписывал в Фейсбуке, какая чудесная команда руководителей на ГП «Антонов» - это и ученые и прохвессор и т.п. А теперь на тебе прозрел– оказалась что воры. Да я на протяжении последнего года написал кучу статей и писем в ОПУ, СНБО и др., в которых указывал, что с ГП «Антонов» выводят 15-20 млн. долларов в год!

А как он умеет вылизывать руководству «Укроборонпром» - тут чувствуется большая практика. Когда экс-Представитель ХГАПП на ГП «Антонов» Р. Щербань в 2017году зашел к нему в кабинет со своей «Программой поддержания летной годности и поставки запчастей», которая предусматривала эффективный ремонт с логистикой ПКИ для самолётов «Ан» по всему миру и при этом ГП «Антонов» будет зарабатывать деньги – взамен его фейковой бумаги с Боинг, то Ю. Киселев его послал в СБУ. Говорит: «Иди, жалуйся». После этой встречи у Р. Щербаня забрали пропуск на ГП «Антонов», хотя он проработал 20 лет. Зато люди, которые не имеют опыта, соответствующего образования и ни одного дня не работали в авиации - «успешно работают» на предприятии.

В статье Ю. Киселева - правда, только то, что воруют. Все остальное, что пишет этот блогер, о том, что Боинг готов был выделить 50 млн. долларов и купить все, вплоть до заклепки, полная чушь! Я по этому вопросу говорил с профессионалом руководителем «Прогресстех-Украина» А. Фиалковским,который много лет сотрудничает с Боинг. Так он сказал, что Боинг готов был взять на себя логистику (доставку), а заклепки и прочее, должен был купить «Антонов». Это понятно любому, кто занимается сервисной поддержкой самолетов.

Хотел бы подчеркнуть еще одну особенность команды А. Донца.

Раньше все президенты ГП «Антонов» рассказывали, что будут строить самолеты и др.:

- Д. Кива (просто «имитатор») что будет построено сотни самолетов Ан-124-300, Ан-140, Ан-70 и др. и что догоним Боинг;

- М. Гвоздев (автодилер. На предприятии таких прозвали «шиномонтажники») что будет строить 24 самолета в год и поставит 80 самолетов Ан-132Д в Саудовскую Аравию;

- А. Коцюба (из команды «шиномонтажников», бывший сотрудник СБУ)что построит второй самолет Ан-225 и будет строить его серийно в Китае и устанавливал рекорды на самолете Ан-2-100разработанном еще О. Антоновым. После одной моей публикации о его «достижениях» он дал команду искать на меня компромат. Также мне несколько месяцев на почту присылали письма с СБУ, но я их не брал;

- А. Кривоконь («тракторист», поскольку раньше кратковременно руководил тракторными заводами в Харькове и Днепропетровске) что будет проводить техобслуживание самолетов и зарабатывать 100 млн. гривен в месяц.

- А. Донец (дипломированный «эксплуатационник» – специалист по обслуживанию самолетов) в начале также обещал строить Ан-148, Ан-158 и др. За последние полгода им «со товарищи» была отработана новая эффективная стратегия. А. Донец голосом драматического артиста на различных совещаниях говорит: «У меня хотят купить самолеты зарубежные покупатели, но они спрашивают, а Украина закупает?»(Отзовитесь, если кто-нибудь видел этих покупателей). И далее – «Нет государственного заказа и нет бюджетного финансирования. Президенты продают самолеты и т.п.». То есть они полностью сняли с себя ответственность за строительство и продажу самолетов, а оставили себе только право врать и обогащаться за счет авиакомпании «Авиалинии Антонов»!

О каком развитии авиастроения можно говорить в Украине?

Я в который раз пишу, что главная причина разрушения ГП «Антонов» и отсутствие конкурентоспособных самолетов - это некомпетентное руководство ГП «Антонов» и отрасли и выведение значительных (около 920 млн. долларов) средств за 15 лет, но никому в высших эшелонах нынешней власти до этого нет дела (см. Финал украинского авиастроения: как Зеленский и его команда добивают отрасль»).

Когда команда, что контролирует финансовые поток, авиакомпании посадила А. Донца на должность президента ГП «Антонов», то мне сразу было понятно, что будут продолжать выводить деньги с предприятия, а не строить самолеты, о чем я неоднократно писал (см. «Авиастроение Украины: Дайте денег, может быть, построим самолет»). Но я не могу простить А. Донцу, когда в 2018 году он обещал мне, что улицу в г. Киеве будет переименовано в честь выдающегося генерального конструктора и менеджера Петра Балабуева, и что ПВ ему чуть ли не «отец родной».(Я уже писал в статье «Что-то с памятью нашей стало» что какими только именами не переименовывают улицы в последние годы в Киеве, а действительно выдающиеся люди которые создавали славу Украины незаслуженно забыты). Нынешняя команда, которая руководит ГП «Антонов», «решала» (Вы уважаемые читатели знаете, как в Украине это делается) на протяжении 2-х лет вопросы в «Укроборонпром», ОПУ, РНБО - чтобы остаться у «корыта», а«решить» вопрос в Киевсовете по переименованию улицы эти жлобы не захотели. Сверхжадность и некомпетентность – вот характерная черта всех руководителей ГП «Антонов» после 2005 года.

Осенью 2019 года в «Укроборонпром» направление авиа- и ракетостроения было отдано на откуп Р. Коржу, который сменил на этом посту А. Пащенко. Последний рассказывал мне в 2018 году про свои 4-е образования и как он «поднял» ФЭД. Также он обещал поменять руководителей предприятий, которые только что и умеют просить бюджетное финансирование, а он и его молодая команда покажут, как надо работать на зарубежных рынках. В конце своей годовой каденции на посту заместителя генерального директора ГК «Укроборонпром» А. Пащенко работал на «подтанцовке» в руководства ГП «Антонов».

Хотя я ни от одного человека не слышал положительных отзывов о Р. Корже, я попросил моего товарища чтобы он меня с ним познакомил. Р. Корж в это время был советником А. Абравамичуса и я ему передавал свои наработки и предложения что нужно делать на ГП «Антонов». Но как только он стал заместителем генерального директора то резко изменился. Когда я спросил, как же так: когда Вы были советником говорили одно, а теперь другое? Он написал мне смс: «Тогда я был не в контуре, а теперь в контуре». После чего я понял, что с ним иметь дело бесполезно! Полгода он собирал разные совещания, обещал сделать программу, писал, что будет делать на своем посту:

- відновлення серійного виробництво літаків в Києві та Харкові;

- визначити пріоритетні програми по літаках та двигунах, забезпечити їхній програмний менеджмент та ефективне фінансування;

- провести радикальну трансформацію системи управління підприємствами та їх взаємодію в рамках галузі;

- створити сучасну систему продажу та післяпродажної підтримки української продукції в світі;

- залучити міжнародних партнерів у ключові проекти/програми, розпочати зустрічну кооперацію в глобальному ланцюгу вартості

- наростити об’єми авіаремонту за рахунок міжнародних та/або цивільних контрактів, в тому числі в рамках співробітництва з країнами-членами НАТО..." - и, извиняюсь, обоср...лся по всем пунктам.(см. АвиаПорт. Конференции. АНТК проверили на средства. с.883).

Теперь Р. Корж снова стал советником по стратегическим вопросам и в последнем интервью повторяет тезисы, что я ему дал осенью 2019 года.

Хотел бы еще один эпизод отметить. Меня мой товарищ Р. Щербань «запихнул» (я очень не хотел туда идти) на совещание в комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Мне сказали прийти в 14.15 и что там сначала будут рассмотрены вопросы законодательства, а потом, в разное, вопросы по ГП «Антонов». После 20.00 нас позвали в зал, где заседал комитет, там же присутствовали 3 представителя от ГП «Антонов»: директор юридического отдела (И. Дехтяренко), директор по КСА (А. Кива) и руководитель профсоюзов (В. Гуска). Председатель комитета дал 30 минут на все про все. Я не буду это освещать, так как это типа закрытые результаты проверки ГП «Антонов». Ну они 30 минут «жевали» все это, так как представители «Антонов» не смогли внятно ответить на вопросы членов комитета.

Потом 5 минут дали мне как оппоненту. Я дал им «Звернення до Президента Зеленського по авиационной отрасли» которое я на протяжении года многократно посылал в ОПУ, РНБО, «Укроборонпром», а также попытался кратко рассказать как разрушили авиационную отрасль Украины и почему получились неконкурентоспособные самолеты Ан-178 и Ан-132Д. Когда я сказал, что одной из причин является воровство огромных средств на ГП «Антонов», на меня набросился какой-то борзый депутат: «что Вы себе позволяете, это комитет и т.п.», как будто бы они не знают, что в государстве повально воруют. Конечно, хотелось его послать, но опускаться до его уровня дискуссии я не стал и направил его к бывшему руководителю СБУ, которому я передавал материалы и по ним заводились криминальные дела за финансовые нарушения. На этом рассмотрение вопросов по ГП «Антонов» и закончилось. Но я и не ожидал другого. Начиная с 2013 года, я многократно встречался с депутатами ВР большинства политических партий, включая нынешних «Слуг народа», и всем им, как говорится, до лампочки, что будет с авиастроительной отраслью, да и со страной тоже.

На этом комитете я узнал, что оказывается А. Кива теперь директор по Королевству Саудовская Аравия (КСА). Я ничего не имею против него и не хочу его характеризовать, т.к. это будет выглядеть с моей стороны необъективно. Если бы он продолжал работать в отделе типа маркетинга, раздавал буклеты да встречал иностранные делегации я бы вообще о нем не писал. Но А. Донец доверил ему очень перспективную тему, где нужна высочайшая профессиональная квалификация, а не поверхностное знание английского языка. Когда я летом 2018 года встречался с А. Донцом, то говорил ему о важности работы по самолету типа Ан-70 (Ан-188) с КСА и ОАЭ. Но он рассказывал, что этот самолет они будут делать с Турцией. Я объяснял ему, что Турция участвует в проекте А-400М и наш самолет им не нужен. Но он убеждал меня, что подписаны какие-то бумажки. У меня вопрос: Александр, расскажи-ка, а где же твоя Турция в этом проекте, ведь уже прошло 2 года?

Поэтому остановлюсь на А. Киве который ведет этот проект с КСА. Приведу высказывание, которое сказал после встречи с А. Кивой известный в СССР и СНГ специалист по авиации Михаил Майзенберг –«Чистый лист бумаги». А. Кива 32 года просидел за спиной своего отца Д. Кивы. Если кто-то знает, что он полезного сделал на предприятии то напишите в комментариях. Может он, кроме участия в переговорах и заграничных выставках, начертил заклепку или гайку, заключил реальный контракт? Я только один раз видел, как он озвучивал, что подписано соглашение с Казахстаном о строительстве там 100 самолетов Ан-140. Это такая же галиматья, как если бы сейчас в Украине объявили, что запускают космонавта украинской ракетой.

Я к чему это пишу. В апреле 2018 года на ГП «Антонов» прибыл Андреас Швер (до этого он работал в Эрбас) руководитель вновь созданной компании SAMI в КСА с предложением о совместном строительстве 30-и самолетов типа Ан-70 и готовности вложить 500 млн. долларов в этот проект. Но А. Кива и А. Кривоконь убеждали его, что надо продолжить работы по Ан-132Д. Он так ничего от них и не добился, как сказали мне сотрудники ГП «Антонов», и потом уже переговоры начались с участием руководителей «Укроборонпром». А. Швер предлагал 3-го участника этого проекта –известную итальянскую группу компаний Леонардо. Но наши «умники» сказали, что в этом концерне есть предприятие, которое участвовало с Россией по самолету Сухой Суперджет, поэтому не будут они с ним сотрудничать. И нашли какую-то неизвестную мне фирму в Бразилии, которая типа занималась сертификацией КС-390. Когда мне это сказали, то я этого не понял. Огромный концерн, который выпускает в Европе самую разную военную технику, включая военно-транспортные самолеты и не подходит Украине в качестве партнера? Когда я задал вопрос Р. Коржу, а не связано ли это с желание некоторых руководителей получить свой интересв этом проекте, то он это отрицал.

На этот, как я считаю, перспективный проект поставили ничего не понимающего человека в авиастроении А. Киву. К сожалению, на ГП «Антонов» таких сейчас большинство. Результат – прошло 2 года, а воз и ныне там и я боюсь как бы КСА, глядя на этот дебилизм, вообще не отказалась от сотрудничества с ГП «Антонов».

Еще мне понравилось, как депутаты допрашивали А. Киву какая у него зарплата. Он 3 раза переспрашивал с командировочными или без. Наконец ответил - 50000 гривен в месяц без командировочных. Конечно до А. Донца ему далеко. Тот за год только официально заработал 7 377 574 гривен, не говоря уже о многомиллионных теневых доходах (см. «Статки та зубожіння президента «Антонова» Олександра Донця»).

То есть ГП «Антонов» ничего не создает и не производит, а руководство предприятия получает «огромадные» зарплаты. Понятно, почему у предприятия нет денег на импортозамещение российских комплектующих, и они выпрашивают их у государства. Так зачем им еще напрягаться да строить никому не нужные самолеты?

После того, как появился приказ о снятии А. Донца, руководство ГП «Антонов» организовало митинг на проходной сотрудников завода да написали письма во все властные инстанции. Такая же практика была, когда в 2014 году сняли Д. Киву. Тогда также руководство заставляло, пугая увольнениями, ходить сотрудников на различные митинги, а руководители профсоюзов писали письма о том, что коллектив хочет чтобы руководителем был Д.Кива, а не С. Меренков.

Особенно отметился А. Галуненко, который собирал подписи летчиков-испытателей Героев Украины на письме в защиту Д. Кивы, называя его чуть ли не выдающимся мировым конструктором. Также он прославлял его в своей автобиографической книге. Правда после того, как Д. Киву сняли с должности окончательно, А. Галуненко его забыт и уже не называет выдающимся генеральным конструктором наравне с О. Антоновым и П. Балабуевым. Теперь он уже защищает А. Донца, хотя прекрасно осведомлен, чем занимались на ГП «Антонов» указанные персонажи.

На этом митинге на проходной выступал и депутат от «Слуги народа» А. Дубинский. Я и мои коллеги писали и передавали ему материалы, но ему это авиастроение нужно как телеге 5-е колесо. А тут он засветился исключительно с одной целью, т.к. собирается идти на выборы в мэры Киева.

После всех этих митингов и писем руководство ГК «Укроборонпром»испугалось и отдало на откуп реформирование ГП «Антонов» самому коллективу. Я звонил одному из руководителей концерна и говорил, что же Вы делаете? Вы назначили и.о. президента малоподготовленного А. Лося, а реформирование дали на откуп команде, которая развалила предприятие! Вы же тем самым уничтожаете «Антонов»!

ГП «Антонов» последние 15 лет не создавало новые самолеты и 5 лет не строит самолеты, с предприятия уволилось много профессиональных и молодых специалистов, а много профессионалов ушло на пенсию по возрасту. Верхушка, которая присосалась, как пиявки к финансам предприятия, имея при этом огромные зарплаты, не отдаст свои привилегии, а делать что-то новое они уже разучились. Полностью, как мне рассказывают сотрудники, разбалансировано управление предприятием и принятие решений.

А. Донец проработал на ГП «Антонов» последние 4 года: сначала 2 года вице-президентом по серийному производству, которого не было и нет и еще 2 года в качестве президента. Он рассказывал, что он потомственный антоновец, что будет делать все для сохранения и развития предприятия, давал кучу обещаний (см. его интервью за 2 года) и полностью обгадился. Единственные его достижения – значительно повысил благосостояние своего семейства и «защитил» диссертацию которую ему слепили лизоблюды!

P.S. Кратко прокомментирую последнюю новость.

Украина планирует до 2035 года закупить разработанные более 40 лет тому назад истребители F-16 на 12 млрд. долларов. А ведь придется тратить еще много лет миллиарды на поддержание их летной годности. А также закупает катера и др. на 600 млн. долларов в США. Даже дилетанту понятно, что эти катера и F-16 никак не повысят обороноспособность страны.

Это при том, что во всем мире идет создание новых средств борьбы с воздушными и наземными целями - это различные беспилотники и ракетные комплексы. Также США, Россия, Китай, Европа и др. уже создали или создают истребители 5-го поколения изготовленные по стелс-технологиям и начинают работать над истребителями и беспилотниками - например, «Валькирия» в США и «Охотник» в Российс-го поколения, которые будут управляться искусственным интеллектом. Как истребитель F-16 сможет конкурировать в воздушном бою? Это будет просто дорогая летающая мишень.

В последнее десятилетие в мире создаются и внедряются новые технологии ведения боевых действий, так и новые вооружения, не говоря уже обо всем остальном. Поэтому Украина должна быстро перестроиться и мыслить тенденциями 21-го, а не стереотипами 20-го века. Но для этого нужны профессионалы, а не дилетанты и любители набивать карманы.

Анатолий Вовнянко - МАИ 1967-1973 г.г., инженер-конструктор в отделе прочности и ресурса РИО-1 1973-1976 г.г., руководитель подразделения по внедрению прессованных панелей и созданию новых сплавов для самолетов Ан-72, Ан-74, Ан-70 и Ан-124 1976-1982 г.г., ведущий конструктор в службе самолета Ан-70 1982-1985 г.г., руководитель службы ведущих конструкторов по самолету Ан-225 1985-1989 г.г., зам. Главного конструктора по самолетам Ан-225, Ан-325 и авиационно-космическим системам 1989-1991 г.г., зам. Главного конструктора по самолету Ан-218 1991-1994 г.г., зам. Главного конструктора по самолетам Ан-124, Ан-124-100, Ан-225 и их модификациям, а также авиационно-космических системам 1994-2008г.г.