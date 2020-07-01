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ТАСС

В ФСВТС заявили, что Турция не может без разрешения РФ перепродать С-400 третьим странам

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Зенитные ракетные системы С-400
Зенитные ракетные системы С-400.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя, отметили в службе

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Турция не сможет передать или перепродать зенитные ракетные системы С-400 третьим странам без соответствующего разрешения со стороны России. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя. Поэтому ее передача или реэкспорт третьим странам без официального разрешения российской стороны невозможны", - сообщили в ФСВТС.

В понедельник профильная американская газета Defense News сообщила, что партийный организатор фракции республиканцев в Сенате Джон Тьюн (представитель Южной Дакоты) предложил поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год, которая предполагает выкуп имеющихся у Турции комплексов С-400 за счет бюджета Сухопутных войск США на приобретение ракетного вооружения. Как отмечает издание, такой шаг позволит США и Турции выйти из тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Первые поставки начались 12 июля 2019 года. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. Пресс-секретарь Белого дома 17 июля 2019 года сообщил, что решение республики приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей F-35.

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