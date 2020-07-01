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Известия.ru

«Роскосмос» рассмотрит создание многоразовых ступеней для «Ангары»

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Российская госкорпорация «Роскосмос» рассматривает вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми ступенями. Об этом говорится во вторник, 30 июня, на сайте компании.

Уточняется, что «Роскосмос» продолжает работу над созданием модификаций ракет «Ангара» для нового российского космодрома Восточный.

«30 июня были внесены изменения в государственный контракт на опытно-конструкторскую работу «Амур» с включением в него работ по модернизации и дальнейшему развитию семейства (разработка модернизированной версии ракет «Ангара-А5»–«Ангара-А5М»), а также по разработке эскизного проекта ракеты-носителя повышенной грузоподъёмности -— «Ангара-А5В» (с кислородно-водородной третьей ступенью)», — отмечается в сообщении.

Ступени многоразового использования могут быть разработаны для «Ангары-А5ВМ», уточнили в госкорпорации.

В апреле глава компании SpaceX Илон Маск заявил об отсутствии у России многоразовых ракет и отметил, что это является минусом в развитии космонавтики.

На это глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в своем Twitter, что все указания по решению проблем ракетно-космической сферы России получены во время совещания с президентом. «В указаниях из Вашингтона «Роскосмос» не нуждается», — отметил Рогозин.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
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